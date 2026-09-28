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Más de 400 dibujos forman parte de "Refugio", la muestra de Diego Abu Arab

La exposición de Diego Abu Arab, artista de Gualeguaychú, reúne más de 400 dibujos y desarrolla un recorrido por el arte como espacio de refugio

28 de septiembre 2026 · 13:17hs
Una muestra de Diego Abu Arab que recorre memoria

Una muestra de Diego Abu Arab que recorre memoria, territorio y dibujo

Hasta el 22 de octubre, el público podrá visitar “Refugio”, la exposición del artista de Gualeguaychú Diego Abu Arab que reúne más de 400 dibujos en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA. La propuesta construye un recorrido por el arte entendido como práctica, memoria, territorio y espacio de refugio.

“Refugio” continúa en exhibición en AURA

La muestra puede visitarse en la sede de AURA, ubicada en Alameda de la Federación 557, de martes a sábados de 17 a 20, con entrada libre y gratuita. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos e invita a recorrer una producción que pone al dibujo en el centro como herramienta para observar, registrar y preservar diferentes dimensiones de la identidad.

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“Refugio” surgió a partir de una convocatoria federal impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en la que fueron seleccionados tres proyectos de artistas de la provincia. En el caso de Abu Arab, la propuesta reúne más de 400 dibujos que dialogan entre sí y construyen un territorio visual atravesado por la memoria y la experiencia.

Entre las obras que forman parte de la exposición se encuentra “Gualeguaychú Dibujada”, una pieza de gran formato realizada durante once días consecutivos de dibujo en vivo. El trabajo reúne distintas identidades culturales y funciona como una extensión de la memoria urbana, a través de una línea que divide y, al mismo tiempo, conecta los territorios que conforman la exposición.

La propuesta invita a detenerse frente a los dibujos y descubrir las distintas maneras en que el arte puede convertirse en una forma de guardar aquello que pertenece a un lugar y a quienes lo habitan. En ese recorrido, “Refugio” plantea al dibujo no sólo como una práctica artística, sino también como una manera de recordar, registrar y construir pertenencia.

Para agendar visitas guiadas, se puede escribir a [email protected].

LEER MÁS: Hasta el 23 de octubre se pueden sumar instituciones a la Noche de los Museos

Refugio muestra Diego Abu Arab Aura
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