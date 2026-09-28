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La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos recibe a Gonzalo Hidalgo y estrena una obra en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto este sábado 3 de octubre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

28 de septiembre 2026 · 13:24hs
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos recibe a Gonzalo Hidalgo y estrena una obra en Paraná

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto este sábado 3 de octubre a las 20 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná, Racedo 250. La propuesta tendrá como uno de sus momentos destacados el estreno en Argentina de “Nardugan”, del compositor ruso Elmir Nizamov.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos presenta un estreno y la Octava de Dvoák

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la presentación contará con Gonzalo Hidalgo, de Venezuela, como director invitado. El programa se completará con “Mi madre la oca”, de Maurice Ravel, y la “Sinfonía N.° 8 Op. 88”, de Antonín Dvoák.

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La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, con el auspicio del Centro de Ojos Dr. Lódolo y el Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo. La entrada es libre y gratuita, con acceso por orden de llegada.

Hidalgo es director de orquesta, fagotista y médico cirujano. Inició sus estudios musicales a los nueve años en “El Sistema” de Orquestas Venezolanas y fue fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, donde actuó bajo la dirección de figuras como Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Daniel Barenboim y Claudio Abbado.

Actualmente es Director Itinerante de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, integra el Comité Rector de la Escuela Nacional de Fagot de “El Sistema” y se desempeña como Director Asistente de la Orquesta del Conservatorio de la Shenandoah University, en Virginia, Estados Unidos. En 2022 ganó el Concurso Internacional para Director Titular de la Orquesta Sinfónica de Salta.

La Octava de Dvoák

Compuesta en 1889, la “Sinfonía N.° 8” de Antonín Dvoák refleja una etapa de fuerte inspiración en la naturaleza. El compositor encontraba en los paisajes de Vysoká, en el sur de Bohemia, una fuente de inspiración para su música.

La obra combina momentos solemnes, pasajes líricos y una marcada energía rítmica. El “Adagio” presenta un carácter más melancólico, mientras que el “Allegretto grazioso” incorpora un aire cercano al vals folclórico. El movimiento final despliega un tema y variaciones de gran vitalidad.

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Orquesta Sinfónica de Entre Ríos Paraná Entre Ríos
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