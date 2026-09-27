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Un Poco de Ruido llego al estadio Vélez

Un Poco de Ruido agotó las localidades de Vélez y reunió a referentes de la cumbia en una noche marcada por la música y los encuentros.

27 de septiembre 2026 · 16:54hs
Un Poco de Ruido llego al estadio Vélez

Un Poco de Ruido llego al estadio Vélez

Un Poco de Ruido dio un nuevo paso en su recorrido y trasladó al estadio el formato que lo convirtió en uno de los fenómenos musicales del streaming argentino. Con localidades agotadas en Vélez, el ciclo reunió a referentes de distintas generaciones de la cumbia y llevó al escenario la dinámica descontracturada que caracteriza a sus transmisiones.

La propuesta mantuvo algunos de los elementos más reconocibles del programa, como el tradicional mostrador, las pantallas y la presencia de la banda, pero adaptados a las dimensiones de un estadio. La música fue el eje de una noche marcada por los encuentros entre artistas y un repertorio que atravesó diferentes épocas y estilos.

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El streaming llegó al estadio

La noche comenzó con Uriel Lozano, encargado de abrir el espectáculo, y continuó con una extensa grilla que incluyó a artistas y grupos vinculados con distintas ramas de la cumbia.

A lo largo de la jornada pasaron por el escenario Supermerk2, LBC junto a Euge Quevedo, Mau y Ricky, Sebastián Mendoza, Amar Azul, Dalila y otros referentes del género. El público acompañó cada presentación y convirtió varias de las canciones más conocidas en momentos de canto colectivo.

También hubo espacio para una de las características centrales de Un Poco de Ruido: la combinación de música con encuentros espontáneos y una dinámica alejada de los formatos tradicionales de los grandes shows.

Una grilla a pura cumbia cruzó generaciones

Uno de los momentos destacados de la noche llegó con Paulo Londra, quien interpretó “Adán y Eva” y “Chica paranormal”. Más tarde, Quevedo tomó el escenario para cantar “Columbia” y “Fernet”, en otro de los segmentos que generó una fuerte respuesta del público.

La diversidad de invitados permitió reunir en un mismo espectáculo a figuras con recorridos muy diferentes. Desde artistas históricos de la cumbia hasta nombres de la escena contemporánea, la propuesta buscó reproducir a escala de estadio la variedad que caracteriza al programa.

En ese recorrido también hubo lugar para Dalila, Nico Mattioli y Desakta2, entre otros artistas que completaron una extensa noche de música.

Un fenómeno que trasciende el streaming

El cierre estuvo protagonizado por Ariel El Traidor junto a los anfitriones, con un repaso por clásicos como “Llegamos los pibes chorros”, “Sentimiento villero” y “Andrea”. La presentación terminó con pirotecnia y el público acompañando las últimas canciones.

El desembarco en Vélez representó una nueva etapa para Un Poco de Ruido, un proyecto que comenzó como una propuesta de streaming y que, en poco tiempo, construyó una comunidad alrededor de la cumbia.

El estadio mostró la dimensión que alcanzó ese fenómeno fuera de las pantallas. La propuesta logró trasladar a un escenario multitudinario una dinámica nacida en un estudio y reunir a públicos de distintas edades alrededor de un género que continúa renovándose y encontrando nuevas formas de circulación.

Un Poco de Ruido Streaming cumbia
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