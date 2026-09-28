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El Seleccionado U15 de Paraná se coronó bicampeón provincial

El Seleccionado U15 de Paraná conquistó el torneo Provincial al derrotar en la final a Concordia, el anfitrión, por 52 a 48.

28 de septiembre 2026 · 14:22hs
Paraná se coronó bicampeón invicto en Concordia.

Paraná se coronó bicampeón invicto en Concordia.

Paraná se coronó por segunda temporada consecutiva campeón entrerriano de la categoría U15. El Seleccionado de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF) se consagró nuevamente campeón tras derrotar 52-48 a Concordia en la final disputada en el estadio del Club Hípico, ante un gran marco de público.

Paraná, campeón invicto

El elenco de la APBF, dirigido por Camila Carrero, completó una campaña perfecta y ganó los cuatro encuentros que disputó en la competencia federativa. En el encuentro decisivo, Concordia tuvo un mejor comienzo y llegó al entretiempo con ventaja de 36-28, pero Paraná reaccionó a partir de una mayor intensidad defensiva y logró cambiar el desarrollo del partido. El momento decisivo llegó en el último cuarto, cuando impuso un contundente parcial de 12-2 para dar vuelta el marcador y quedarse con el campeonato.

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En el plano individual, Julieta Plazaola, con 11 puntos, y Emilia Bitar, con 10, fueron las principales anotadoras del campeón en el juego decisivo. En el seleccionado anfitrión, las máximas exponentes ofensivas fueron Julieta Brega, con 10 unidades, e Isabella Succi, con 9.

El podio se completó con el seleccionado de la Asociación Pancho Ramírez, que derrotó 63-54 a Santa Elena en el encuentro por el tercer puesto. Por su parte, Colón finalizó en la quinta posición luego de superar 59-46 a Gualeguaychú.

La competencia reunió a seis representativos asociativos de la provincia y volvió a representar una importante instancia de competencia y desarrollo para las jóvenes jugadoras del básquet entrerriano, en un torneo que permitió reunir y potenciar a las nuevas generaciones dentro del calendario federativo.

Resultados del Provincial U15

Primera fase, Zona A

Concordia 98 – Gualeguaychú 24

Paraná 88 – Gualeguaychú 33

Concordia 57 – Paraná 81

Primera fase, Zona B

Pancho Ramírez 54 – Colón 34

Colón 61 – Santa Elena 67

Pancho Ramírez 70 – Santa Elena 54

Semifinales

Concordia 63 – Pancho Ramírez 57

Paraná 71 – Santa Elena 38

Partido por el quinto puesto

Colón 59 – Gualeguaychú 46

Partido por el tercer puesto

Pancho Ramírez 63 – Santa Elena 54

Final

Concordia 48 – Paraná 52

Paraná Provincial Concordia
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