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Se terminó el ciclo de Vojvoda en Racing

La eliminación ante Boca por cuartos de final de la Copa Argentina marcó el final del DT en Racing. Chirola Romero dirigirá interinamente a La Academia.

28 de septiembre 2026 · 14:22hs
Vojvoda dejó su cargo en Racing

Vojvoda dejó su cargo en Racing

Luego de quedar contra las cuerdas tras la dura eliminación de la Copa Argentina ante Boca Juniors, el entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió dejó su cargo en Racing, que terminará el año con un interinato. Sebastián Chirola Romero se hará cargo del equipo de forma interina, junto a Luciano Aued. Ambos estarán al mando hasta diciembre.

Vojvoda se reunió este lunes por mañana junto a los integrantes de la mesa chica, en la que estuvieron presentes Diego Milito y Sebastián Saja. Cabe recordar que este no fue el primer contacto entre las partes, ya que luego de la eliminación de Copa Argentina tuvieron un cónclave en Rosario.

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Aunque no se terminó definir cómo será su salida, ya que deben acordar si será mediante renuncia o despido, lo que cambia la ecuación de las cuentas a nivel económico, lo concreto es que su ciclo ya está terminado.

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Desde la directiva coincidían en que la labor de Vojvoda con el plantel era destacada, pero la crisis deportiva está a la vista con los resultados. Por lo tanto, su salida se encaminó sin atenuantes, aunque para no tomar decisiones prematuras, habrá interinato hasta diciembre con Sebastián 'Chirola' Romero y Luciano Aued.

El ciclo de Vojvoda en la Academia

De esta manera, el ciclo de Vojvoda llega a su fin tras dirigir un total de 13 partidos. Obtuvo cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas. Avanzó dos rondas en la Copa Argentina pero llegó hasta cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado ante Boca Juniors.

En el Torneo Clausura 2026 está anteúltimo en la Zona B con ocho puntos, producto de dos triunfos, dos empates y seis derrotas en 10 fechas jugadas.

Los candidatos que pican en punta para la conducción técnica de Racing

Las opciones principales que manejan en Avellaneda son Guillermo Barros Schelotto y Nicolás Diez, quienes se desempeñan en Vélez Sarsfield y Argentinos Juniors respectivamente.

Ambos con trabajo, presentan un panorama complejo para que puedan arribar en lo inmediato, por ello, podría hacerse un intento para 2027.

Racing Juan Pablo Vojvoda Entrenador
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