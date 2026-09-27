Milo J estrena La Jangada en cines para celebrar un año de su disco

Milo J llevará a la pantalla grande un set de ocho canciones inspirado en La Vida Era Más Corta, su álbum ganador de 13 Premios Gardel.

Milo J sumará una nueva forma de encontrarse con su público con el estreno de “La Jangada”, un material audiovisual que llegará a los cines para conmemorar el primer aniversario de “La Vida Era Más Corta”. La propuesta tendrá funciones especiales el 29 de septiembre y permitirá ver en pantalla grande un set en vivo de ocho canciones.

El proyecto propone una nueva mirada sobre el disco que marcó uno de los momentos más importantes de la carrera del artista. A un año de su lanzamiento, Milo J decidió revisitar algunas de esas canciones a través de nuevos arreglos, colaboraciones y diferentes sonoridades.

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Un recorrido diferente por La Vida Era Más Corta

“La Jangada” no se plantea como una simple reproducción del álbum. El material reúne nuevas versiones y cruces con artistas pertenecientes a distintas generaciones y vinculados con diferentes tradiciones de la música latinoamericana.

La propuesta busca ampliar el universo sonoro de “La Vida Era Más Corta” y trasladarlo a un formato audiovisual pensado especialmente para la pantalla grande. Serán ocho canciones que podrán disfrutarse en funciones de capacidad limitada antes de que el material tenga su lanzamiento oficial en YouTube y en las principales plataformas digitales.

La exhibición especial se realizará el 29 de septiembre en Argentina y otros países. De esta manera, los seguidores del artista tendrán un acceso anticipado al proyecto antes de su publicación en internet. El estreno también funciona como una forma de celebrar el recorrido que tuvo “La Vida Era Más Corta” desde su llegada al público. El álbum fue uno de los trabajos centrales en la consolidación de Milo J y obtuvo un récord de 13 Premios Gardel.

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Una etapa que continúa con nuevos escenarios

El lanzamiento de “La Jangada” se produce mientras Milo J continúa con una agenda que lo mantiene activo en escenarios y proyectos audiovisuales.

El próximo gran desafío será el cierre de “La Vida Era Más Corta Tour Mundial”, previsto para el 5 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba. El espectáculo tendrá una puesta especialmente diseñada para el estadio y se desarrollará bajo un formato 360°, con la intención de que el público pueda vivir el show desde diferentes sectores.

La elección de Córdoba también responde a una búsqueda del artista de ampliar el acceso para sus seguidores de distintas partes del país. Milo J explicó que una de las razones para llevar el cierre de la gira al Kempes fue facilitar la llegada de personas que viven fuera de Buenos Aires.

“Lo hicimos en Córdoba más que nada porque quiero que llegue gente de todas las provincias posibles. Que quien quiera venir desde otra provincia tenga una oportunidad más cercana de hacerlo, además de la gente que ya me escucha en Buenos Aires”, explicó durante una conferencia de prensa.

Del éxito del disco a una nueva experiencia audiovisual

Con “La Jangada”, Milo J vuelve a trabajar sobre el material que marcó un punto de inflexión en su carrera, aunque esta vez desde una perspectiva diferente. Las nuevas voces y los cruces musicales forman parte de una propuesta que busca darle otra dimensión a canciones que ya fueron escuchadas por millones de personas.

El paso por los cines también representa una extensión del vínculo que el artista viene construyendo con su público. Antes de su llegada a las plataformas digitales, el material tendrá una presentación limitada que apuesta por una experiencia colectiva y diferente a la que ofrecen las pantallas de celulares o computadoras.

Así, mientras prepara un espectáculo de gran escala para cerrar su gira en Córdoba, Milo J suma un nuevo capítulo a la historia de “La Vida Era Más Corta”. El aniversario del álbum no será solamente una fecha para recordar su lanzamiento, sino también una oportunidad para revisitar sus canciones y presentarlas desde otros sonidos, artistas y formatos.