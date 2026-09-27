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Paraná celebra el Día Mundial del Turismo

Paraná reunirá a trabajadores, prestadores e instituciones para compartir experiencias y analizar los desafíos del turismo local.

27 de septiembre 2026 · 14:17hs
Paraná celebra el Día Mundial del Turismo

Paraná celebra el Día Mundial del Turismo

El Día Mundial del Turismo será la oportunidad para reunir a distintos actores de la actividad en Paraná. La “Jornada de Retroalimentación Turística” se realizará el miércoles 30 de septiembre, de 18:00hs a 20:00hs, en la Sala Mayo, con participación de representantes del sector público y privado.

Una jornada para conocer la propuesta turística de Paraná

La iniciativa es organizada por el Ente Mixto de Turismo de la Ciudad de Paraná (EMPATUR) y la Municipalidad de Paraná, con la intención de generar un espacio de intercambio entre los distintos actores que forman parte de la actividad turística local.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de sostener una política turística con continuidad, planificación y articulación entre el sector público y privado. En ese marco, la jornada busca fortalecer los vínculos entre quienes trabajan directa o indirectamente con el turismo y favorecer una mirada compartida sobre el desarrollo de la ciudad como destino.

La propuesta también apunta a profundizar el conocimiento sobre la oferta turística de Paraná. El objetivo es que quienes forman parte del sector puedan reconocer las distintas alternativas, servicios y experiencias disponibles en la ciudad y, a partir de ese intercambio, contribuir a una mejor experiencia para quienes la visitan.

Gastronomía, hotelería y atractivos, en el centro del encuentro

La jornada se desarrollará a partir de dos ejes temáticos que permitirán conocer distintas experiencias vinculadas con la actividad turística en Paraná. El primero estará enfocado en Gastronomía y Hotelería y contará con los aportes de Antonella Lell, de Guri Chan Sushi Paraná; Rocío Mársico, de Casa Mesopotamia; Hernán Miño, de Bartolomé y Gregoria; Yanina Brondani, de Carmel Apart I Paraná; Darío Zanandrea, de Agustín 1° Apart; y Fabricio Imoberdorff, de Yamandú.

El segundo bloque estará dedicado a Atractivos y Experiencias, con una mirada sobre las diferentes propuestas que ofrece la ciudad y su entorno. Participarán Dante Gariboglio, del Islote Curupí; Carina Caminos, de Paraná Bus Turístico; Francisco Giusti, de Escuela de SUP; Leticia Betancurt y Nicolás Cortopassi, de SUP Thompson; Andrés Bourdín, de Barco El Renacido; Leandro Jacob, de Viñedo Los Aromitos; Roque Ahumada, de Shopping Paso del Paraná; Paulo Álvarez, de Shopping La Paz; y Agustín Lutti, chofer del nuevo sistema de transporte Paraná-Santa Fe.

Luego de las presentaciones se abrirá una instancia de diálogo para compartir experiencias y pensar estrategias orientadas a fortalecer el sector.

El rol de quienes están en contacto con los turistas

La convocatoria alcanza a un amplio abanico de trabajadores y organizaciones. Está destinada a prestadores de servicios turísticos, guías, coordinadores, organizadores de eventos, instituciones y estudiantes de carreras vinculadas con la actividad.

También fueron convocados trabajadores municipales de Tránsito y Control Urbano, integrantes de Prefectura Naval Argentina y de la Policía de Entre Ríos, además de mozos, camareras, recepcionistas, empleados de comercios, choferes de taxis y remises y personal de terminales de ómnibus y aeropuertos.

La propuesta pondrá el foco en el papel que cumple cada uno de estos actores en la experiencia de quienes visitan Paraná. A su vez, habrá un reconocimiento a personas, instituciones y organizaciones vinculadas con la realización de eventos que contribuyen al desarrollo del Turismo de Reuniones.

En ese sentido, la actividad también buscará reforzar el posicionamiento de Paraná como sede de encuentros, congresos y eventos capaces de generar movimiento turístico y nuevas oportunidades para la ciudad.

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción dispuesto por los organizadores.

Turismo Paraná Gastronomía
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