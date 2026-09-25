Hasta el 23 de octubre se pueden sumar instituciones a la Noche de los Museos

La Noche de los Museos se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen"

La Noche de los Museos Entrerrianos ya tiene fecha para su edición 2026. La celebración se realizará el viernes 6 de noviembre, de 19 a 24, bajo el lema “Entre Ríos: caminos que nos unen”, con una propuesta que invita a recorrer y poner en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de la provincia.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y busca generar un gran encuentro entre museos, instituciones culturales y la comunidad. La convocatoria está abierta a espacios de todo el territorio entrerriano que quieran sumar sus propias actividades a una jornada de carácter federal y compartido.

La Noche de los Museos Entrerrianos invita a recorrer la identidad de la provincia

El lema de este año propone pensar a Entre Ríos como un territorio atravesado por encuentros, trayectorias y vínculos. Ríos, caminos, pueblos, personas, ideas, saberes, oficios y memorias forman parte de una historia colectiva que se construye a lo largo del tiempo.

En ese recorrido, los museos aparecen como verdaderas estaciones de esos caminos: espacios donde se encuentran historias locales y provinciales, pasado y presente, y distintas expresiones del patrimonio material e inmaterial. Cada institución podrá tomar el lema desde su propia identidad, colección e historia para desarrollar propuestas que permitan poner en diálogo los caminos que atraviesan y conectan a las comunidades.

La programación especial podrá incluir visitas guiadas, exposiciones, música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones, lecturas, intervenciones y otras actividades artísticas y participativas. La intención es que cada espacio pueda construir una propuesta propia y acercar sus historias, objetos y saberes a nuevos públicos.

La convocatoria está destinada a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios patrimoniales y culturales de Entre Ríos que quieran formar parte de esta celebración.

Las instituciones interesadas tienen tiempo para inscribirse hasta el 23 de octubre a través del formulario habilitado por la organización. La participación en la Noche de los Museos Entrerrianos será libre y gratuita.

Para realizar consultas, se encuentra disponible el correo [email protected]. La propuesta invita así a que cada comunidad se sume con su propia historia y que, entre todas, construyan una noche para volver a mirar el patrimonio entrerriano desde distintos caminos y puntos de encuentro.