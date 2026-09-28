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Gualeguaychú: despedidos de Unión Bat y Pyam siguen sin cobrar indemnizaciones

Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú. Fueron cesanteado hace dos menses y no han cobrado indeminizaciones

28 de septiembre 2026 · 10:05hs
Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam

Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú. Fueron cesanteado hace dos menses y no han cobrado indeminizaciones 
Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam

Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú. Fueron cesanteado hace dos menses y no han cobrado indeminizaciones 
Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam

Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú. Fueron cesanteado hace dos menses y no han cobrado indeminizaciones 
Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam

Son unos 120 trabajadores despedidos de UniónBat y Laboratorios Pyam, en Gualeguaychú. Fueron cesanteado hace dos menses y no han cobrado indeminizaciones 

A dos meses de los despidos, ni Unión Bat ni Laboratorios Pyam, ubicados en el Parque Industrial de Gualeguaychú sigen sin pagar las indemnizaciones a los cerca de 120 trabajadores cesanteados. Ambas empresas avanzan en concursos preventivos mientras el gremio denuncia "vaciamiento y fraude laboral".

"No cobraron nada de nada", confirmó a R2820 Martín Gómez, delegado del Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate - Campana con representación en Gualeguaychú.

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El dirigente sindical calificó la situación como "una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral que dejó a más de 120 familias de Gualeguaychú en la calle, sin trabajo y sin cobrar un peso".

Unión Bat pide el concurso

Unión Bat sigue el mismo camino que Pyam: el 14 de agosto la empresa solicitó abrir su propio concurso preventivo. Desde el gremio estiman que "seguramente se lo van a dar", y recién ahí se definirá de qué forma pagará las indemnizaciones a su personal.

El 4 de agosto se realizó la última audiencia de conciliación obligatoria entre Unión Bat y los trabajadores despedidos de su planta en el PIG, y terminó sin acuerdo. Como consecuencia, quedaron en firme los cien despidos ejecutados por la empresa a fines de junio.

El caso Pyam

En Laboratorios Pyam son cerca de 20 los trabajadores que esperan cobrar sus indemnizaciones. La empresa despidió a 9 operarios en abril y a otros 11 en mayo. El 25 de julio, tras fracasar los intentos de conciliación en la Secretaría de Trabajo, los despidos quedaron efectivos. A dos meses de esa fecha, ninguno de los 11 despedidos cobró y el resto tiene pagos en cuotas.

La semana pasada, Pyam abrió un concurso preventivo de quiebra. Ahora resta ver de qué manera afrontará las deudas con sus acreedores, entre ellos los 20 empleados despedidos. La causa tramita en la justicia laboral de CABA.

Tres meses de conflicto sin resolución

Unión Bat comunicó el 26 de junio la cesantía de 100 trabajadores —todos operarios de fabricación de baterías— y su decisión de dejar de operar en Gualeguaychú, en el marco de un plan para concentrar la producción en su planta de 9.400 metros cuadrados en San Martín, provincia de Buenos Aires.

Desde entonces, los despedidos mantuvieron un acampe en la entrada de la planta y protestaron en el acceso al PIG y sobre la ruta nacional 14. Sin embargo, nada modificó la decisión tomada hace tres meses.

Gualeguaychú UniónBat
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