Cazzu y Soledad unieron sus voces para reversionar un clásico del folclore

Cazzu y Soledad se encontraron en Casa Sole para interpretar junto a sus hermanas una nueva versión de “Alma de rezabaile”.

La reunión tuvo como escenario una propuesta íntima, con las cuatro artistas sentadas frente a los bombos y acompañadas por una puesta sencilla que dejó el protagonismo en las voces y la música. El resultado fue una interpretación que combinó diferentes estilos y generaciones alrededor de una canción emblemática del folclore.

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El folclore como punto de encuentro

El nuevo episodio de Casa Sole reunió a Soledad y Natalia Pastorutti con Cazzu y Flor Cazzuchelli. La dinámica permitió que las cuatro compartieran la interpretación desde sus propias identidades musicales, en un formato alejado de las grandes producciones y centrado en la ejecución en vivo.

“Alma de rezabaile”, compuesta por los hermanos Carabajal, fue el punto de encuentro. Las voces se fueron alternando hasta construir una interpretación conjunta, acompañada por el ritmo de los bombos y la impronta característica de la chacarera. La elección de la canción también permitió recuperar una pieza del cancionero popular argentino desde una mirada contemporánea. La presencia de Cazzu sumó además una conexión con públicos que quizás no tienen al folclore como su principal referencia musical.

Para Soledad, el encuentro tuvo el espíritu de una reunión entre amigos y familiares. La cantante compartió imágenes de la sesión en sus redes sociales y describió el episodio como una extensión de esas reuniones alrededor de la música.

“En este capítulo de CASA SOLE quisimos extender esa sobremesa de domingo, cerquita de un fogón, entre bombos y chacareras… y qué mejores compañeras para hacerlo podíamos encontrar con Natalia Pastorutti que las hermanas Cazzuchelli”, escribió la artista.

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Cazzu y una conexión cada vez más fuerte con el folclore

La participación de Cazzu no aparece como un episodio aislado dentro de su recorrido reciente. La cantante viene incorporando de manera progresiva elementos vinculados con sus raíces jujeñas y con distintos géneros de la música popular argentina.

Esa búsqueda tomó especial relevancia a partir de “Latinaje”, el trabajo en el que profundizó su vínculo con sonidos latinoamericanos y tradiciones musicales de la región. Allí, la artista exploró registros alejados de los géneros urbanos con los que construyó gran parte de su carrera.

Su acercamiento al folclore también se relaciona con su historia personal y con la identidad cultural de Jujuy. En distintas oportunidades, la cantante expresó su interés por recuperar sonidos y referencias de su lugar de origen, incorporándolos a una propuesta que dialoga con la música contemporánea.

La participación junto a Soledad representa, en ese sentido, otro paso dentro de esa exploración. Esta vez, la artista no solo se acercó al repertorio tradicional, sino que lo hizo acompañada por su hermana y en un encuentro con dos referentes del folclore argentino.

Una canción tradicional que encuentra nuevas voces

“Alma de rezabaile” permitió reunir en una misma interpretación diferentes recorridos musicales. La canción de los hermanos Carabajal, ligada a la tradición folclórica, fue presentada desde una formación integrada exclusivamente por mujeres.

La combinación de las cuatro voces y el acompañamiento de los bombos dio lugar a una versión que conserva la esencia de la obra original, pero incorpora matices propios de cada intérprete.

El encuentro también pone en escena una forma diferente de acercar el folclore a nuevas audiencias. La participación de una artista identificada con la música urbana y de una propuesta como Casa Sole genera un puente entre públicos que no necesariamente comparten los mismos hábitos de escucha.

A través de este tipo de cruces, canciones que forman parte del patrimonio musical argentino vuelven a circular en nuevos contextos y llegan a generaciones que las descubren desde otras voces.

Con Cazzu y Flor Cazzuchelli por un lado, y Soledad y Natalia Pastorutti por el otro, el nuevo episodio de Casa Sole encontró en “Alma de rezabaile” un punto de encuentro entre tradición, identidad y nuevas formas de interpretar el folclore argentino.