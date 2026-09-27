Concordia: Incendio afectó a dos acoplados en Colonia Ayuí

Debido a la intensidad del fuego y a los fuertes vientos registrados en ese momento, el incendio alcanzó además a otro acoplado.

En horas de la madrugada de este domingo, personal de Comisaría Colonia Ayuí (Concordia) intervino ante el incendio de un semirremolque que se encontraba estacionado en un predio destinado a acoplados, sobre Avenida Patria.

La intervención se produjo alrededor de las 05:00, luego de que un vecino alertara sobre el inicio del fuego. Al arribar al lugar, los funcionarios constataron que un semirremolque perteneciente a una empresa de transporte, cargado con carbón, presentaba un incendio de importantes dimensiones en su sector trasero.

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Debido a la intensidad del fuego y a los fuertes vientos registrados en ese momento, las llamas alcanzaron además a otro acoplado que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Como consecuencia del siniestro se registraron únicamente daños materiales. En el semirremolque cargado con carbón resultaron afectadas parte de la carga, cuatro cubiertas y la lona protectora, mientras que el segundo acoplado sufrió daños en dos cubiertas y en su sector delantero izquierdo.

En el lugar trabajó personal de Bomberos Voluntarios y de Bomberos Zapadores, realizándose las tareas correspondientes para controlar el incendio y determinar su origen.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, el inicio del fuego sería de carácter accidental, continuándose con las actuaciones de rigor.