HEBE estrenó el videoclip de "Salir por vos", su nuevo adelanto del EP "Soy"

La cantautora villaguayense presentó el videoclip de “Salir por vos”, tercer adelanto de su EP debut “Soy”, cuyo lanzamiento completo está previsto para noviembre

La cantautora entrerriana HEBE estrenó el sábado 26 de septiembre el videoclip de “Salir por vos”, su más reciente lanzamiento. La canción había llegado a las plataformas digitales el 21 de agosto y ahora suma una propuesta audiovisual disponible en YouTube.

El videoclip cuenta con la participación de la bailarina villaguayense Nadia Álvarez, quien a través de la expresión corporal representa las sensaciones de vacío y encierro emocional que atraviesan la canción. El relato también propone una apertura vinculada con la posibilidad de ver y escuchar a quien siempre estuvo acompañando. A esta interpretación se suma la gestualidad de HEBE.

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“Salir por vos” es el tercer adelanto de “Soy”, el EP debut de la artista, cuyo lanzamiento completo está previsto para noviembre. Las canciones anteriores son “En mi tierra” y “Charrúa oipik” (Infancia charrúa), ambas acompañadas por sus respectivos videoclips.

Las producciones musicales de HEBE cuentan con la participación de Diego Álvarez en cajón, Lucas Oviedo en acordeón y Javier Álvarez en bajo y piano. La producción está a cargo de Breve e Infinito, artística musical.

HEBE es el proyecto solista de Hebe Valentina Álvarez, cantautora nacida en 2001 y formada en la Escuela Popular Charrúa Etriek de Villaguay. Desde niña participó en diferentes propuestas musicales, entre ellas “It Guidaí” y “Charrúa Etriek”, además de colaborar como invitada en “Udimar” y “Misión Camila”.

En 2020 inició su camino solista y desde entonces se presentó en distintas localidades entrerrianas y en Rosario del Tala, donde actualmente cursa sus estudios musicales. También llevó su música a los estudios de Radio 10, en Buenos Aires.

En 2025 fue seleccionada en la convocatoria de Canción Inédita de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos por “En mi tierra”, reconocimiento que le permitió participar del Encuentro Entrerriano de Música realizado en Diamante.

Entre marzo y agosto de 2026, HEBE publicó tres canciones que formarán parte de “Soy”: “En mi tierra”, “Charrúa oipik” y “Salir por vos”. Con este recorrido, la artista se prepara para presentar en noviembre su primer trabajo discográfico de larga duración.