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Slipknot vuelve a la Argentina: cuándo y dónde será el show con Marilyn Manson

Slipknot confirmó su quinta visita a la Argentina. Se presentará el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán, con Marilyn Manson y Hatebreed

28 de septiembre 2026 · 14:09hs
 Slipknot vuelve al país para una noche a puro metal en Huracán

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Marilyn Manson

Marilyn Manson

Slipknot confirmó su regreso a la Argentina. Después de varios días de pistas que habían encendido la expectativa entre sus seguidores, la banda estadounidense anunció un nuevo encuentro con los “maggots” argentinos: será el 8 de septiembre de 2027 en el Estadio Huracán, como parte del Sic(est) Stadium Tour, con producción de DF Entertainment.

Slipknot vuelve a la Argentina y anuncia un show en el Estadio Huracán

La fecha marcará la quinta visita de Slipknot al país y llegará dos años después de su última presentación en Buenos Aires. Para esta nueva escala, la banda estará acompañada por dos invitados especiales: Marilyn Manson y Hatebreed, que completarán una jornada dedicada al heavy metal y sus distintas vertientes.

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Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de All Access. La preventa para clientes Santander Visa comenzará el 1° de octubre a las 10, con el beneficio de 6 cuotas sin interés. La venta general será el 2 de octubre a las 10, disponible con cualquier medio de pago.

Desde 2024, Slipknot se encuentra embarcado en una gira mundial vinculada al aniversario de su disco debut homónimo, publicado en 1999. Aquel álbum se convirtió en una pieza fundamental para entender el desarrollo del nu metal y marcó el comienzo de una trayectoria que llevó a la banda de Iowa a convertirse en una de las agrupaciones más importantes del metal contemporáneo.

En su regreso a la Argentina, el grupo promete recorrer distintas etapas de su trayectoria, con canciones de sus primeros años y material de sus trabajos posteriores. La jornada también tendrá como atractivo la participación de Marilyn Manson, quien volverá al país después de una década de su última presentación, y Hatebreed, banda estadounidense formada en New Haven y reconocida por su cruce entre el hardcore y el metal.

Actualmente, Slipknot está integrado por Corey Taylor en voz, Shawn “Clown” Crahan en percusión, Mick Thomson y Jim Root en guitarras, Alessandro “V-Man” Venturella en bajo, Michael “Tortilla Man” Pfaff en percusión y teclados y Eloy Casagrande en batería. La formación también cuenta con un músico que permanece enmascarado y cuya identidad no fue revelada públicamente, encargado de samplers, teclados y percusión desde 2023.

El vínculo entre Slipknot y el público argentino comenzó hace más de dos décadas, con aquella primera presentación en el estadio Obras Sanitarias. Desde entonces, la relación se fortaleció con cada visita y tuvo uno de sus capítulos más importantes con la llegada del Knotfest.

En 2022, Buenos Aires recibió el festival en el Movistar Arena, donde Slipknot compartió la jornada con Judas Priest. Dos años más tarde, en 2024, el Knotfest volvió a realizarse en la ciudad, esta vez en el Parque de la Ciudad, con Amon Amarth, Meshuggah y Babymetal como parte del lineup.

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Slipknot Argentina Marilyn Manson
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