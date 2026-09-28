Un Poco de Ruido llevó su fiesta de la cumbia a un Estadio Vélez agotado

Pinky, Damos y DJ Pipo encabezaron más de cuatro horas de música junto a artistas como Quevedo, Luciano Pereyra, Amar Azul, Paulo Londra y Dalila

Lo que comenzó como una zapada entre amigos terminó frente a 45.000 personas

Un Poco de Ruido llevó su fiesta de la cumbia a un Vélez agotado

Lo que comenzó como una zapada entre amigos en un estudio de streaming terminó convirtiéndose en una noche histórica frente a 45.000 personas. Un Poco de Ruido llegó al estadio Vélez con localidades agotadas y trasladó al escenario la fórmula que lo convirtió en uno de los fenómenos culturales y musicales más convocantes del país: cumbia, espontaneidad, cruces entre artistas y una comunidad que creció desde las pantallas hasta llenar uno de los estadios más importantes de Argentina.

Pinky, Damos y DJ Pipo estuvieron al frente de una jornada de más de cuatro horas de música, con una puesta especialmente pensada para el formato estadio. El clásico mostrador, las pantallas y la banda acompañaron una sucesión de invitados que convirtió al Vélez en una enorme pista de baile y canto colectivo.

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Desde el comienzo, la noche conservó el espíritu descontracturado que caracteriza al ciclo. Uriel Lozano abrió la fiesta con “Conmigo te gustó” y “Pechos calientes”. Después llegaron Supermerk2 con “La lata” y “La resaka”; Dani Banda Uno con “La primicia” y Jimmy y su Combo Negro con “La pollera colorá”.

La lista continuó con LBC junto a Euge Quevedo, que interpretaron “Obsesión”; Mau y Ricky con “Desconocidos”; y Sebastián Mendoza con “Hola amigo”. También pasaron Junior con “Te llamé”, Hernán y La Champions Liga con “Dime si eres feliz” y Diego Mujica con “El perdedor”.

Uno de los momentos de mayor celebración llegó con Amar Azul, que hizo cantar a todo el estadio con “Yo tomo licor”. Damaris sumó “La loba”, mientras que Ale Ceberio llevó “Mi cama no habla” a una noche atravesada por diferentes generaciones y estilos dentro de la música popular.

La llamada “jodita” también tuvo su espacio con Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano. Más tarde llegaron Traiko con “Sobreviviendo” y “Para la gilada”, Román El Original con “Tu maestro”, MC Caco con “Por Panamericana” y Santi Cairo con “Pibe cantina”.

En el tramo final, Paulo Londra protagonizó uno de los momentos más celebrados con “Adán y Eva” y “Chica paranormal”. Desakta2 continuó con “Mónaco”, Nico Mattioli interpretó “Tramposa y mentirosa”, El Mago hizo sonar “Te vas a arrepentir” y Dalila llevó al escenario “Cóncavo y convexo” y “Muero por ti”.

La noche también tuvo espacio para Luciano Pereyra y Eze, quienes se sumaron junto a Dany Hoyos para interpretar “Enséñame a vivir sin ti”. Después, Quevedo hizo estallar el estadio con “Columbia” y “Fernet”.

El cierre quedó en manos de Ariel El Traidor, quien junto a los anfitriones repasó clásicos como “Llegamos los pibes chorros”, “Sentimiento villero” y “Andrea”, en un final acompañado por pirotecnia.

La dimensión de la celebración mostró hasta dónde llegó un proyecto que nació lejos de los grandes escenarios. Un Poco de Ruido pasó de un estudio a un Vélez agotado y convirtió una dinámica nacida en el streaming en un encuentro musical multitudinario.