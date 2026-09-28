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Un Poco de Ruido llevó su fiesta de la cumbia a un Estadio Vélez agotado

Pinky, Damos y DJ Pipo encabezaron más de cuatro horas de música junto a artistas como Quevedo, Luciano Pereyra, Amar Azul, Paulo Londra y Dalila

28 de septiembre 2026 · 14:01hs
Un Poco de Ruido llevó su fiesta de la cumbia a un Vélez agotado

Un Poco de Ruido llevó su fiesta de la cumbia a un Vélez agotado
Lo que comenzó como una zapada entre amigos terminó frente a 45.000 personas

Lo que comenzó como una zapada entre amigos terminó frente a 45.000 personas

Lo que comenzó como una zapada entre amigos en un estudio de streaming terminó convirtiéndose en una noche histórica frente a 45.000 personas. Un Poco de Ruido llegó al estadio Vélez con localidades agotadas y trasladó al escenario la fórmula que lo convirtió en uno de los fenómenos culturales y musicales más convocantes del país: cumbia, espontaneidad, cruces entre artistas y una comunidad que creció desde las pantallas hasta llenar uno de los estadios más importantes de Argentina.

Un Poco de Ruido hizo historia en Vélez con la zapada más grande del mundo

Pinky, Damos y DJ Pipo estuvieron al frente de una jornada de más de cuatro horas de música, con una puesta especialmente pensada para el formato estadio. El clásico mostrador, las pantallas y la banda acompañaron una sucesión de invitados que convirtió al Vélez en una enorme pista de baile y canto colectivo.

Un Poco de Ruido llego al estadio Vélez

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Desde el comienzo, la noche conservó el espíritu descontracturado que caracteriza al ciclo. Uriel Lozano abrió la fiesta con “Conmigo te gustó” y “Pechos calientes”. Después llegaron Supermerk2 con “La lata” y “La resaka”; Dani Banda Uno con “La primicia” y Jimmy y su Combo Negro con “La pollera colorá”.

La lista continuó con LBC junto a Euge Quevedo, que interpretaron “Obsesión”; Mau y Ricky con “Desconocidos”; y Sebastián Mendoza con “Hola amigo”. También pasaron Junior con “Te llamé”, Hernán y La Champions Liga con “Dime si eres feliz” y Diego Mujica con “El perdedor”.

Uno de los momentos de mayor celebración llegó con Amar Azul, que hizo cantar a todo el estadio con “Yo tomo licor”. Damaris sumó “La loba”, mientras que Ale Ceberio llevó “Mi cama no habla” a una noche atravesada por diferentes generaciones y estilos dentro de la música popular.

La llamada “jodita” también tuvo su espacio con Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano. Más tarde llegaron Traiko con “Sobreviviendo” y “Para la gilada”, Román El Original con “Tu maestro”, MC Caco con “Por Panamericana” y Santi Cairo con “Pibe cantina”.

En el tramo final, Paulo Londra protagonizó uno de los momentos más celebrados con “Adán y Eva” y “Chica paranormal”. Desakta2 continuó con “Mónaco”, Nico Mattioli interpretó “Tramposa y mentirosa”, El Mago hizo sonar “Te vas a arrepentir” y Dalila llevó al escenario “Cóncavo y convexo” y “Muero por ti”.

La noche también tuvo espacio para Luciano Pereyra y Eze, quienes se sumaron junto a Dany Hoyos para interpretar “Enséñame a vivir sin ti”. Después, Quevedo hizo estallar el estadio con “Columbia” y “Fernet”.

El cierre quedó en manos de Ariel El Traidor, quien junto a los anfitriones repasó clásicos como “Llegamos los pibes chorros”, “Sentimiento villero” y “Andrea”, en un final acompañado por pirotecnia.

La dimensión de la celebración mostró hasta dónde llegó un proyecto que nació lejos de los grandes escenarios. Un Poco de Ruido pasó de un estudio a un Vélez agotado y convirtió una dinámica nacida en el streaming en un encuentro musical multitudinario.

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Un Poco de Ruido cumbia Vélez
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