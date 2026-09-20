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Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado 26 de septiembre a las 20, con entrada libre y gratuita

20 de septiembre 2026 · 12:05hs
Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá este sábado 26 de septiembre a las 20 un nuevo concierto en Paraná. La presentación será en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Boulevard Racedo 250, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con Roberto Rutkauskas como director y solista invitado. También participarán los solistas Georgina Mussin en cello, Andrea Yurcic en fagot y Juan Sarmiento Wagner en oboe. El programa estará integrado por la Obertura de la ópera Così fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart; la Sinfonía Concertante para violín, oboe, fagot y cello, de Franz Joseph Haydn; y la Sinfonía N.º 40 K. 550, de Mozart.

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Rutkauskas nació en Buenos Aires y comenzó su formación musical desde muy pequeño. A los 21 años se convirtió en el concertino más joven en la historia de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, cargo que ocupó durante doce años. Su trayectoria también incluye una intensa actividad como solista y músico de cámara y colaboraciones con reconocidos ensambles europeos dedicados a la interpretación del repertorio barroco, clásico y romántico.

En los últimos años, el músico incorporó además la dirección orquestal a su recorrido artístico. Se formó con Rodolfo Fischer en Suiza y con Luis Gorelik, y ya dirigió agrupaciones como la Orquesta de Cámara de Valdivia, la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina y la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Su participación en Paraná permitirá abordar el repertorio clásico desde una mirada vinculada con las prácticas de interpretación históricamente informadas.

Entre las obras del programa se destaca la Sinfonía N.º 40 de Mozart, compuesta en 1788 y considerada una de las piezas más reconocidas del repertorio sinfónico del compositor. Escrita en sol menor, combina momentos de gran intensidad con pasajes de particular sensibilidad y contrastes que atraviesan sus cuatro movimientos. La obra formará parte de una noche dedicada a dos de los grandes nombres del Clasicismo, en una propuesta abierta a todo público para disfrutar de la música sinfónica en Paraná.

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Orquesta Sinfónica de Entre Ríos centro cultural Juan L. Ortiz
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