Ambos equipos hacieron su estreno en Champions League. Fue 2-1 para los dirigidos por José Mourinho ante el vigente campeón de la Serie A de Italia.

Por la primera fecha de la Fase Liga de la Champions League, Real Madrid derrotó 2-1 a Inter de Italia en el Santiago Bernabeu. Fue el estreno de ambos equipos en una nueva edición de la Orejona. Los goles de los dirigidos por José Mourinho fueron de Kylian Mbappé y Federico Valverde. Descontó Carlos Augusto tras una asistencia de Lautaro Martínez.

El Nerazzurri atropelló a su rival desde el inicio y tuvo diferentes opciones para desnivelar el resultado, entre las que se destacó un remate del propio Lautaro Martínez rechazado por el arquero Thibaut Courtois . Esa atajada fue clave porque impidió la apertura del marcador y le dejó esa posibilidad a la Casa Blanca, que fue infalible en la primera ocasión que tuvo. Una mala salida de Yann Bisseck forzó la recuperación del anfitrión y el ataque rápido culminó con la definición de Kylian Mbappé ante Josep Martínez para sellar el 1-0 a los 14 minutos de juego .

Los desbarajustes defensivos fueron una marca distintiva de los italianos al comienzo de la etapa porque Martínez recibió un pase de Benjamin Pavard en su área y buscó engancharle a Federico Valverde, pero el Pajarito confió en el error y la pelota le rebotó en uno de sus botines para ingresar lentamente adentro del arco visitante a los 22′ (2-0).

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter cayó ante Real Madrid en España.

A partir de esa jugada, Real Madrid volvió a su postura de repliegue para buscar explotar los espacios en las transiciones rápidas. Bajo este escenario, el Inter de Milán tuvo la pelota, aunque le costó tener la misma frescura del comienzo, una evidencia del golpe que le provocaron las dos estocadas del dueño de casa antes de la media hora.

Los dirigidos por Cristian Chivu acercaron peligro con un disparo desviado del ex Liverpool, Curtis Jones, sumado a un cabezazo sin éxito de Lautaro Martínez, y también tuvieron su cuota de sufrimiento en el cierre del primer tiempo porque Mbappé pasó a pura velocidad a Hakan Calhanoglu para entrar al área y provocar una atajada de Josep Martínez, quien le tapó el posterior rebote a puro reflejo a Jude Bellingham. De igual manera, la pelota quedó viva en el área chica y Brahim Díaz se quedó sin ángulo para la definición. Inmediatamente, el árbitro Michael Oliver dio paso al entretiempo con su pitazo.

Segundo tiempo

De regreso al campo de juego, el Merengue siguió teniendo las ocasiones más claras a su favor. Una muestra de eso ocurrió a los 48 minutos con una pelota detenida en contra que derivó en un mano a mano en los pies de Kylian Mbappé, pero Martínez se hizo gigante para impedir un nuevo gol en su valla. Las intervenciones del arquero de 28 años subsanaron su blooper para el tanto de Valverde y lo elevaron como una de las figuras de la cancha, ya que también tapó un tiro a quemarropa de Jude Bellingham en el área chica y un nuevo remate a corta distancia de Mbappé.

Entre medio de esos avances, el vigente campeón de la Serie A de Italia respondió de manera esporádica con intentos aislados de Lautaro Martínez, quien fue uno de los jugadores que más buscó el descuento hasta que un centro atrás del Toro se transformó en su asistencia para la definición a la red de Carlos Augusto a falta de 14 minutos para el final del cotejo (2-1). Esa acción le agregó una sensación de dramatismo a la resolución del cruce, pero Courtois contuvo una serie de pelotas para apagar la ilusión rival y concretar el triunfo.

Real Madrid volverá a jugar este sábado desde las 16:00 (hora argentina) ante Rayo Vallecano como local por la Liga de España e Inter lo hará el lunes a partir de las 15:45 contra Udinese en Milán por la Serie A. Ambos volverán a competir por la Champions League en la segunda semana de octubre contra Roma y Brujas, respectivamente.

Vale destacar que la fecha inicial se abrió con atractivos encuentros. Además de la presentación de la Casa Blanca, se destacó la victoria del Manchester City ante Porto en Portugal, mientras que el miércoles chocarán Barcelona-Feyenoord, Napoli-Arsenal y Liverpool-Atlético de Madrid. Por ser la primera semana de competición, por única vez, el fixture contemplará partidos un día jueves: Manchester United-Sabah y Bayern Múnich-Bodo/Glimt son algunos de los duelos que más expectativa generan en la previa.