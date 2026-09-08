Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Provincial

Cultural Aranguren ganó el Torneo Provincial Juvenil en Paraná

El Verde ganó la Copa de Oro del Torneo Provincial de la categoría 2012, que se disputó en la capital entrerriana.

8 de septiembre 2026 · 18:46hs
Los jugadores de Cultural con el trofeo del Torneo Provincial en alto. 

Prensa FEF

Los jugadores de Cultural con el trofeo del Torneo Provincial en alto. 

El Club Deportivo y Cultural Aranguren de la Liga de Nogoyá finalizó en lo más alto de la Copa Entre Ríos, tras obtener el título del Torneo Provincial Juvenil de la categoría 2012, certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

En el duelo definitorio, que puso punto final a tres días de intensa actividad desarrollada en Paraná, el Verde se impuso 4-3 a Gimnasia de Concepción del Uruguay en definición desde el punto penal.

Los Espinillos derrotó a Salto Grande en el clásico concordiense del Torneo Provincial de rugby.

Se jugó la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

El Torneo Provincial continúa con su desarrollo.

Se juega la segunda fecha del Torneo Provincial de la UER

El camino de Cultural Aranguren se inición en la Zona 4 de la fase clasificatoria, donde finalizó segundo, con dos triunfos y una derrota.

Posteriormente, en el camino a la gloria, venció a 1ro de Mayo de Chajarí, Naranjitos de Paraná y Vélez Sarsfield de Paraná, con la particularidad de que, en cada uno de estos duelos, el Verde se impuso en la tanda de penales.

El Mondonguero fue otro que festejó en el Torneo Provincial

Por su parte, Belgrano de Paraná se consagró campeón de la Copa Federación, mientras que Ramsar Juniors de Basavilbaso hizo lo propio en la Copa Proyección.

Con un récord de 48 participantes de las diferentes ligas afiliadas, la capital provincial volvió a ser el epicentro de una de las fiestas deportivas más importantes del deporte infanto juvenil. El calendario de la FEF tendrá una nueva cita el próximo fin de semana en Federación, donde se jugará un certamen de selecciones de Ligas, en las categorías Sub 13 y Sub 15.

Torneo Provincial Cultural Aranguren Federación Entrerriana de Fútbol Paraná
Noticias relacionadas
El Torneo Provincial se disputará en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol.

El Torneo Provincial Juvenil se disputará en Paraná

Naranjitos se impuso por penales en la final sobre Atlético Valle María para gritar campeón en el Torneo Provincial.

Naranjitos fue el campeón del Torneo Provincial Infantil

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter cayó ante Real Madrid en España.

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter cayó ante Real Madrid en España

La categoría de autos de turismo disputará la sexta fecha del año este fin de semana.

El TCR South America corre este fin de semana en Concordia

Ver comentarios

Lo último

Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón

Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

Ultimo Momento
Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón

Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

El quirófano móvil llega a Anacleto Medina y Puerto Sánchez durante esta semana

El quirófano móvil llega a Anacleto Medina y Puerto Sánchez durante esta semana

Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos

Dolor en la cumbia santafesina: murió Pastor de los Santos

Policiales
Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

Paraná: murió uno de los ancianos rescatados de las llamas

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

La prisión preventiva del uruguayo Pablo Laurta fue extendida por 100 días

Juego ilegal: contó que tenía un casino online trucho y terminó condenado

Juego ilegal: contó que tenía un casino online "trucho" y terminó condenado

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Seis detenidos tras violento enfrentamiento entre familias en La Paz

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón

Adán Bahl atendió demandas del sector turístico de Colón

El quirófano móvil llega a Anacleto Medina y Puerto Sánchez durante esta semana

El quirófano móvil llega a Anacleto Medina y Puerto Sánchez durante esta semana

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

En Concordia aumentó el valor del boleto de colectivos urbanos

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Entre Ríos oficializó el Grupo Especial de Alto Riesgo y otorgó un adicional del 37,82%

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Miércoles de Paseo: Invitan a recorrer la peatonal con descuentos y actividades

Dejanos tu comentario