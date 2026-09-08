Cultural Aranguren ganó el Torneo Provincial Juvenil en Paraná

El Verde ganó la Copa de Oro del Torneo Provincial de la categoría 2012, que se disputó en la capital entrerriana.

Los jugadores de Cultural con el trofeo del Torneo Provincial en alto.

El Club Deportivo y Cultural Aranguren de la Liga de Nogoyá finalizó en lo más alto de la Copa Entre Ríos, tras obtener el título del Torneo Provincial Juvenil de la categoría 2012 , certamen organizado por la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF).

En el duelo definitorio, que puso punto final a tres días de intensa actividad desarrollada en Paraná, el Verde se impuso 4-3 a Gimnasia de Concepción del Uruguay en definición desde el punto penal.

El camino de Cultural Aranguren se inición en la Zona 4 de la fase clasificatoria, donde finalizó segundo, con dos triunfos y una derrota.

Posteriormente, en el camino a la gloria, venció a 1ro de Mayo de Chajarí, Naranjitos de Paraná y Vélez Sarsfield de Paraná, con la particularidad de que, en cada uno de estos duelos, el Verde se impuso en la tanda de penales.

El Mondonguero fue otro que festejó en el Torneo Provincial

Por su parte, Belgrano de Paraná se consagró campeón de la Copa Federación, mientras que Ramsar Juniors de Basavilbaso hizo lo propio en la Copa Proyección.

Con un récord de 48 participantes de las diferentes ligas afiliadas, la capital provincial volvió a ser el epicentro de una de las fiestas deportivas más importantes del deporte infanto juvenil. El calendario de la FEF tendrá una nueva cita el próximo fin de semana en Federación, donde se jugará un certamen de selecciones de Ligas, en las categorías Sub 13 y Sub 15.