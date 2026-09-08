Tribus Club de Arte prepara una nueva semana de música en vivo con una programación que reunirá propuestas de distintos estilos, artistas locales y nacionales, homenajes a grandes referentes del rock y espectáculos con entrada libre y gratuita.
Tribus Club de Arte presenta una semana llena de rock y homenajes
La programación se extenderá del jueves 10 al domingo 13 de septiembre e incluirá a Cabezones, CAE, Seattle Supersonics con un homenaje a Nirvana, Festival Nacional y Wish, con los clásicos de The Cure
De Cabezones a The Cure: la agenda de Tribus para esta semana
La agenda se desarrollará desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de septiembre en el espacio ubicado en República de Siria 3572, en Santa Fe, con actividades que comenzarán cada noche a las 21, además de una propuesta especial durante la madrugada del viernes.
La programación comenzará el jueves 10 de septiembre, a las 21, con una edición especial del ciclo Jueves de Sessions. La noche contará con la presentación de Cabezones, una de las bandas históricas del rock santafesino, junto a Pats, con su propuesta de rock alternativo, y Ariadna Magalí, que llevará al escenario una propuesta de folclore fusión. La entrada será libre y gratuita.
El viernes 11, a las 21, será el turno de CAE, que llegará a Tribus con su espectáculo integral “All Inclusive”, un formato renovado que combina clásicos, versiones y stand up. Las entradas estarán disponibles en boletería y a través de Ticketway.
La música continuará durante la madrugada. A las 23.59 del viernes, Seattle Supersonics subirá al escenario para conmemorar los 35 años de Nevermind, el emblemático álbum de Nirvana que marcó un antes y un después en la historia del rock y se convirtió en una referencia fundamental para toda una generación.
El sábado 12 de septiembre, a las 21, llegará Festival Nacional, con una noche dedicada a recorrer algunas de las canciones más representativas del rock argentino. La propuesta contará con entrada libre y gratuita.
Finalmente, el domingo 13, a las 21, la programación cerrará con Wish, la banda tributo que recreará en vivo los grandes clásicos de The Cure. También será con entrada libre y gratuita.
Las entradas para los espectáculos pagos pueden adquirirse en la boletería de Tribus y en los puntos de venta habilitados, además de la plataforma online Ticketway.