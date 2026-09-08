Tribus Club de Arte presenta una semana llena de rock y homenajes

La programación se extenderá del jueves 10 al domingo 13 de septiembre e incluirá a Cabezones, CAE, Seattle Supersonics con un homenaje a Nirvana, Festival Nacional y Wish, con los clásicos de The Cure

Tribus Club de Arte prepara una nueva semana de música en vivo con una programación que reunirá propuestas de distintos estilos, artistas locales y nacionales, homenajes a grandes referentes del rock y espectáculos con entrada libre y gratuita.

La agenda se desarrollará desde el jueves 10 hasta el domingo 13 de septiembre en el espacio ubicado en República de Siria 3572, en Santa Fe , con actividades que comenzarán cada noche a las 21, además de una propuesta especial durante la madrugada del viernes.

La programación comenzará el jueves 10 de septiembre, a las 21, con una edición especial del ciclo Jueves de Sessions. La noche contará con la presentación de Cabezones, una de las bandas históricas del rock santafesino, junto a Pats, con su propuesta de rock alternativo, y Ariadna Magalí, que llevará al escenario una propuesta de folclore fusión. La entrada será libre y gratuita.

El viernes 11, a las 21, será el turno de CAE, que llegará a Tribus con su espectáculo integral “All Inclusive”, un formato renovado que combina clásicos, versiones y stand up. Las entradas estarán disponibles en boletería y a través de Ticketway.

La música continuará durante la madrugada. A las 23.59 del viernes, Seattle Supersonics subirá al escenario para conmemorar los 35 años de Nevermind, el emblemático álbum de Nirvana que marcó un antes y un después en la historia del rock y se convirtió en una referencia fundamental para toda una generación.

El sábado 12 de septiembre, a las 21, llegará Festival Nacional, con una noche dedicada a recorrer algunas de las canciones más representativas del rock argentino. La propuesta contará con entrada libre y gratuita.

Finalmente, el domingo 13, a las 21, la programación cerrará con Wish, la banda tributo que recreará en vivo los grandes clásicos de The Cure. También será con entrada libre y gratuita.

Las entradas para los espectáculos pagos pueden adquirirse en la boletería de Tribus y en los puntos de venta habilitados, además de la plataforma online Ticketway.