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Indec: la construcción no remonta y cayó 4,5% en julio

Desde el Indec se informó que los números de la construcción bajaron un 4,5% durante el mes de julio. El acumulado del año, en tanto, arroja una leve mejora.

8 de septiembre 2026 · 18:32hs
Según el Indec

Según el Indec, la construcción cayó 4,5% en julio. 

En julio el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 4,5% respecto a igual mes de 2025, según los datos que brindó el Indec. El acumulado del año del índice serie original presenta un aumento de 1,7% respecto a igual período de 2025.

LEER MÁS: Indec: repuntaron la industria y la construcción en junio

Los números del Indec

En julio, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,1% respecto al mes anterior.

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Los datos del consumo aparente de los insumos para la construcción en julio de 2026 muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 22,8% en el resto de los insumos (incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio para construcción); 7,0% en artículos sanitarios de cerámica; 0,7% en mosaicos graníticos y calcáreos; y 0,1% en pinturas para construcción.

Mientras tanto, se observan bajas de 23,1% en asfalto; 21,2% en yeso; 12,9% en ladrillos huecos; 9,8% en cales; 9,5% en hormigón elaborado; 8,1% en cemento portland; 7,2% en placas de yeso; 6,9% en pisos y revestimientos cerámicos; y 2,4% en hierro redondo y aceros para la construcción.

Indec Construcción
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