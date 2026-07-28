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Paraná realizará una jornada gratuita de prevención y testeo voluntario por el Día Mundial de Hepatitis

En Paraná, la actividad será el 3 de agosto en plaza 1° de Mayo. Habrá testeos rápidos, gratuitos y asesoramiento sobre hepatitis e ITS.

28 de julio 2026 · 22:29hs
Paraná realizará una jornada gratuita de prevención y testeo voluntario por el Día Mundial de Hepatitis.

Paraná realizará una jornada gratuita de prevención y testeo voluntario por el Día Mundial de Hepatitis.

Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, el Ministerio de Salud de Entre Ríos realizará una jornada de promoción, prevención y testeo voluntario en Paraná.

La actividad tendrá lugar el lunes 3 de agosto, de 9 a 12, en la plaza 1º de Mayo. Organizada por la Coordinación de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales y Tuberculosis, junto con la Asociación Civil Carpinches, ofrecerá testeos rápidos, gratuitos y confidenciales, además de información y asesoramiento sobre hepatitis virales y otras ITS.

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Diagnóstico temprano

La iniciativa busca promover el diagnóstico temprano, una herramienta clave para detectar estas infecciones antes de que provoquen complicaciones. En la mayoría de los casos, las hepatitis B y C no presentan síntomas durante años, por lo que el análisis de sangre resulta fundamental para acceder a un tratamiento oportuno y reducir la transmisión.

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Según datos oficiales de los establecimientos públicos, en Entre Ríos durante 2024 se notificaron 16 casos de hepatitis B y siete de hepatitis C. Desde la cartera sanitaria indicaron que el aumento de los diagnósticos de hepatitis B respecto de años anteriores se vincula principalmente con una mejora en las estrategias de detección y registro implementadas en la provincia.

Asimismo, los controles realizados en personas embarazadas y en los bancos de sangre muestran que la circulación de la infección se mantiene en niveles bajos.

Hepatitis A y B

Las hepatitis virales pueden prevenirse y, en algunos casos, curarse. Las hepatitis A y B cuentan con vacunas gratuitas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. En tanto, aunque la hepatitis C no tiene vacuna, dispone de tratamientos gratuitos con altas tasas de curación cuando la enfermedad se detecta de manera temprana.

Entre las principales medidas preventivas se recomienda no compartir agujas, jeringas ni elementos cortopunzantes, utilizar materiales descartables o esterilizados para tatuajes, piercings e implantes y usar preservativo en las relaciones sexuales, ya que las hepatitis B y C también pueden transmitirse por vía sexual.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que las hepatitis virales son enfermedades de notificación obligatoria en Argentina y destacaron que los testeos están disponibles de manera gratuita en los hospitales públicos de la provincia. Además, convocaron a la comunidad a participar de la jornada para conocer su estado de salud, recibir asesoramiento y acceder a información sobre las medidas de prevención.

Paraná Día Mundial de Hepatitis
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