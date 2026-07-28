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La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por la muerte del concejal Darío Báez. La bandera nacional se izará a media asta en edificios públicos.

28 de julio 2026 · 19:34hs
La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez.

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez.

Después de confirmarse el fallecimiento del concejal de la ciudad de Paraná, Darío Adolfo Báez, la Municipalidad decretó tres días de duelo oficial en todo el ámbito municipal.

LEER MÁS: Paraná: encontraron muerto al concejal Darío Báez

Duelo en la Municipalidad de Paraná

A través de un decreto firmado por la intendenta Rosario Romero, se rindió homenaje al edil del Bloque Transformación en el Honorable Concejo Deliberante, quien ejercía su cargo electivo desde el año 2023.

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En los fundamentos de la medida se destacó la trayectoria de Báez, señalándolo como un dirigente que “abrazó la política para trabajar al servicio de la comunidad” y que formó parte activa de diversos espacios vecinales, caracterizándose por su compromiso con el diálogo institucional y la participación democrática.

El Departamento Ejecutivo formalizó el envío de las más sentidas condolencias a la familia, amigos y pares del cuerpo legislativo por parte del gobierno municipal. Asimismo, en cumplimiento del protocolo de duelo instituido por la disposición, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios públicos de la capital provincial durante el período estipulado.

Municipalidad de Paraná días Duelo Concejal Darío Báez
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