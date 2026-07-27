El próximo 16 de agosto tres representantes de la escuela de Paraná se subirán al ring en San Javier, provincia de Santa Fe, en la modalidad kick boxing.

El Team Gitana representará a Paraná el próximo 16 de agosto en una nueva edición del Arena Combat , el festival de deportes de combate que se desarrollará desde las 20 en LB Eventos, en San Javier (Santa Fe). La delegación entrerriana estará integrada por Uma “La Terrible” Sosa, Rosario “La Chula” Maidana y Thiago Pérez, quienes competirán en la modalidad kick boxing.

La escuela paranaense dirá presente en uno de los festivales que reúne combates de kick boxing, K1, MMA y artes marciales mixtas, con una delegación integrada por tres jóvenes que buscarán seguir sumando experiencia sobre el ring.

En esta oportunidad, Uma “La Terrible” Sosa enfrentará a Joselin Veloso, Rosario “La Chula” Maidana cruzará guantes con Dana Zanabria, mientras que Thiago Pérez tendrá enfrente a Tomás López, todos en la modalidad kick boxing, disciplina que la escuela trabaja desde hace varios años.

Para Marta Villagra, más conocida dentro del ambiente como “La Gitana”, la invitación a participar llegó de la mano del organizador del evento y fue tomada como una oportunidad importante para seguir creciendo. “El profe Iván me convocó para participar y la verdad nos pareció una propuesta muy interesante”, contó en diálogo con Ovación.

Más allá de los resultados deportivos, la entrenadora entiende que cada salida representa un paso adelante para el desarrollo del equipo. “Para nosotros significa crecimiento. Como Team Gitana y como escuela es muy importante poder estar presentes en este tipo de eventos”, aseguró.

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat UNOER/ Alan Barbosa

Villagra conoce de cerca el esfuerzo cotidiano que implica sostener una escuela deportiva. Por eso valora especialmente la respuesta de sus alumnos y el compromiso que muestran en cada entrenamiento. “Los veo muy bien preparados, entusiasmados. Ellos pelean con el corazón, tienen mucha disciplina. Vienen todos los días a entrenar, no faltan y hacen todo al pie de la letra. No tengo nada para reprocharles”, destacó.

El gimnasio funciona con una premisa que su entrenadora repite constantemente: que nadie deje de practicar por una cuestión económica. En tiempos complejos, Villagra decidió adaptar el sistema de cuotas para que cada vez más chicos puedan entrenar. “Tratamos de buscarle la vuelta. Siempre tuvimos una cuota accesible porque vienen hermanos, hijos, sobrinos, grupos familiares. Hicimos promociones y descuentos porque para mí lo importante es que estén acá adentro”, explicó.

Y agregó una frase que resume el espíritu con el que conduce el proyecto: “Esto no es mi sustento económico. Tengo otro trabajo. Pero esto es lo que me llena el alma. Llegar al gimnasio y encontrarme con cincuenta chicos entrenando no tiene precio”.

Actualmente, el Team Gitana reúne alrededor de 60 alumnos distribuidos en distintos turnos y mantiene abiertas sus puertas para quienes quieran iniciarse en la disciplina. La ubicación del gimnasio es El Resero 2771. “Tenemos chicos desde los ocho años hasta personas de más de 60. Siempre hay lugar para el que quiera empezar”, señaló.

Marta "La Gitana" Villagra

El crecimiento de Uma

Entre los tres representantes entrerrianos aparece Uma Sosa, de apenas 15 años, quien afrontará su segunda pelea oficial. Su historia refleja el crecimiento que destaca permanentemente su entrenadora.

“Cuando empezó era una chica que tenía las uñas largas y parecía que esto no era para ella. Un día la miré y dije: ‘Ella va a pelear’. Hoy está preparando su segunda pelea”, recordó Villagra.

La adolescente reconoce que todavía siente nervios antes de subir al ring, aunque la confianza aparece rápidamente cuando piensa en todo lo entrenado. “Estoy nerviosa, como siempre, pero tengo fe de que voy a ganar”, expresó.

Hace poco más de un año que comenzó a practicar kick boxing y asegura que el cambio fue enorme. “Cuando empecé no sabía nada y ahora aprendí un montón de cosas. Me gusta entrenar con mis compañeros, aprender técnicas nuevas y mejorar todos los días”, comentó.

Su objetivo también está claro. “Quiero ganar, seguir peleando y llegar a ser profesional”.

El debut soñado

Para Thiago Pérez, en cambio, la cita en San Javier tendrá un significado especial: será su estreno oficial. El joven de 17 años lleva casi dos años ligado al Team Gitana y desde hace varios meses intensificó la preparación pensando en esta oportunidad.

“Va a ser mi primera pelea y obviamente hay nervios porque habrá mucha gente, pero voy con la cabeza puesta en ganar”, sostuvo.

El kick boxing se convirtió para él en una herramienta que va mucho más allá del deporte. “Si tengo algún problema o estoy mal, vengo al gimnasio, entreno, le pego a la bolsa y me despejo. Me hace muy bien. Ya es un compromiso que tengo conmigo mismo”, explicó.

Incluso reconoce que siente un vacío cuando no puede asistir. “Si un día no vengo a entrenar siento que me falta algo. Acá encontré un grupo, compañeros y un lugar donde quiero estar”.

Y ya piensa más allá de su debut. “Quiero seguir entrenando, llegar lejos y algún día ser profesor para enseñar todo lo que estoy aprendiendo”.

Mucho más que una pelea

Mientras los tres representantes ultiman detalles para viajar a Santa Fe, Marta Villagra baja un mensaje que intenta transmitirles desde el primer día.

“La última semana bajamos las cargas. Ya no hacemos trabajos fuertes para evitar lesiones. Mucha bolsa, sombra y movimientos técnicos. Llegan enteros y con confianza”, explicó.

Sin embargo, la entrenadora insistió en que el verdadero objetivo no pasa únicamente por el resultado. “Lo principal es que disfruten, que conozcan este ambiente y que puedan demostrar todo lo que aprendieron. Después, el resultado llegará solo. Yo quiero que arriba del ring hagan lo que entrenaron durante todo el año”, cerró Villagra.