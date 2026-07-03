Salud insta a reforzar las medidas de prevención ante las bajas temperaturas

El Estado provincial recordó que las medidas de cuidado están dirigidas a toda la población, con especial énfasis en las niñeces, personas mayores, embarazadas y pacientes con patologías crónicas. Entre las principales herramientas de prevención se destaca la necesidad de completar los esquemas contemplados en el Calendario Nacional de Vacunación para preservar el estado de salud .

A esto se suman hábitos cotidianos como el lavado frecuente de manos, ventilar las habitaciones, cubrirse la boca al toser con el pliegue del codo y evitar compartir objetos de uso personal, además de desaconsejar la automedicación.

En ese sentido, ante síntomas iniciales como congestión, dolor de garganta o tos, las autoridades sanitarias aconsejan permanecer en el hogar, mantener una adecuada hidratación y seguir la evolución general del cuadro. Por el contrario, si se manifiesta fiebre persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o un decaimiento marcado, se debe realizar una consulta médica sin demoras en el efector más cercano. Para ello, es importante concurrir a los centros de atención primaria para las consultas generales programadas y reservar los servicios de guardia exclusivamente para las situaciones de urgencia.

De cara al receso invernal, se recomienda evitar la permanencia prolongada en lugares cerrados, poco ventilados y con aglomeración de personas, con el objetivo directo de disminuir la circulación y transmisión de las infecciones respiratorias. Particularmente, los menores que presenten estados febriles, tos o malestar general deben resguardarse en sus hogares a fin de favorecer su recuperación biológica y proteger al resto de la comunidad escolar o social.

Síntomas de inhalación de gases

Por otra parte, durante los meses de frío se incrementa el uso de artefactos para calefaccionar los hogares y, consecuentemente, el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono. Para prevenir estos accidentes domésticos, es indispensable ventilar las viviendas todos los días, no utilizar hornallas ni hornos como fuentes de calor, realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones mediante un gasista matriculado y verificar que la llama de los quemadores sea siempre de color azul.

Frente a la presencia de sintomatología compatible con inhalación de gases, tales como dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria, se debe ventilar inmediatamente el lugar afectado, salir al aire libre de forma urgente y solicitar asistencia médica en el sistema de emergencias. El control de los artefactos y el ingreso de aire limpio constituyen las defensas principales para evitar consecuencias graves en el núcleo familiar.