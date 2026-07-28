Uno Entre Rios | Escenario | Pablo Echarri

"Maldita Felicidad" llega a Paraná con Pablo Echarri y Paola Krum

La obra dirigida por Daniel Veronese se presentará este viernes 31 de julio en el Teatro 3 de Febrero, luego de una destacada temporada en Buenos Aires.

28 de julio 2026 · 13:07hs
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"Maldita Felicidad" llega a Paraná con Pablo Echarri y Paola Krum

Luego de una exitosa temporada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, la obra "Maldita Felicidad" iniciará su gira nacional con una presentación en Paraná. La función será este viernes 31 de julio, a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, con apertura de puertas a las 20.15. El elenco está integrado por Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo, bajo la dirección de Daniel Veronese y con texto de Agustina Gatto.

La puesta marca el reencuentro teatral de Pablo Echarri y Paola Krum, una de las duplas más recordadas de la ficción argentina. En escena, los actores protagonizan una historia que transita entre el humor, el drama y el absurdo para reflexionar sobre el éxito, las expectativas y el verdadero significado de la felicidad.

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La trama gira en torno a Guido y Celeste, un matrimonio que dirige una pequeña editorial y celebra que la primera novela de Peter, un escritor tan talentoso como excéntrico, se convirtió en un best seller. Sin embargo, el autor recibe la noticia con una inesperada frase: "el éxito es una mierda". Mientras la pareja intenta convencerlo de firmar un contrato para publicar su próxima obra, centrada justamente en la felicidad, una cuarta invitada irrumpe en la cena y desencadena una serie de situaciones que pondrán en crisis las certezas de todos los personajes.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateavip.com.ar

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Pablo Echarri Maldita Felicidad Paraná Teatro 3 de Febrero
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