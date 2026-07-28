Se produjo un accidente laboral con una persona lesionada en la localidad de Chajarí, donde se desplomó un muro que cayó encima de un obrero de 46 años.

Un muro se derrumbó en Chajarí y un obrero resultó lesionado.

En la mañana de este martes, se produjo un accidente laboral con una persona lesionada en la localidad de Chajarí . En el lugar, situado en avenida 9 de Julio lindante al numeral 955, una empresa constructora realizaba trabajos y, en ese contexto, se desplomó un muro que cayó encima de un obrero de 46 años.

Al lugar asistieron los Bomberos Voluntarios para realizar los operativos de rescate, personal policial y una ambulancia que trasladó a la víctima hacia el hospital Santa Rosa de esa ciudad. Luego, fue derivado al hospital Delicia Concepción Masvernat de la ciudad de Concordia.

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La empresa San Cayetano trabajaba en la demolición de un muro para luego continuar con la edificación de una vivienda y, tras intervenir en la base, la estructura se derrumbó.

El médico policial informó que el hombre presentaba escoriaciones en antebrazos y tórax izquierdo, sin movilización de los miembros inferiores. Se evaluaba una posible lesión medular a partir de la práctica de estudios de mayor complejidad, indicó Chajarí al Día.

Intervino la Fiscalía en turno, ordenando las actuaciones de estilo, entre ellas, la intervención de personal de la Sección Judiciales y Policía Científica.