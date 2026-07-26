Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

En un despliegue policial coordinado entre Entre Ríos y Chaco, la Justicia y la Policía lograron dar un paso fundamental en la desarticulación de una organización criminal dedicada a expoliar los ahorros de toda una vida de jubilados. La investigación, que se centra en una serie de estafas millonarias, tuvo un hito el último jueves con la realización de dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se incautaron sumas siderales de dinero y evidencia física contundente.

La organización criminal operaba bajo una modalidad de ingeniería social conocida como el "cuento del tío", seleccionando meticulosamente a sus víctimas por su avanzada edad y vulnerabilidad. Uno de los casos más desgarradores registrados en Paraná tuvo como víctima a una mujer de 92 años. El delincuente, demostrando una frialdad absoluta, se comunicó con ella haciéndose pasar por su propio hijo.

Con un discurso sumamente persuasivo y cargado de urgencia, el estafador le aseguró que se encontraba en una entidad bancaria aprovechando un "turno de emergencia". Para terminar de doblegar la voluntad de la anciana, el sujeto utilizó una mentira institucional: afirmó que el Presidente de la Nación había emitido un comunicado oficial advirtiendo que los billetes vigentes debían ser renovados de inmediato o, de lo contrario, perderían todo su valor legal.

Bajo el peso de esta falsa urgencia y confiando plenamente en quien creía que era su familiar, la mujer entregó la totalidad de sus ahorros en dólares y joyas de gran valor a un individuo que se presentó en su domicilio como un supuesto empleado bancario enviado para facilitar el trámite. Esta misma metodología fue replicada en otras zonas, como en Crespo, localidad de Paraná Campaña, donde otro vecino fue despojado de una suma cercana a los 10 millones de pesos.

La ruta del dinero

La investigación judicial, bajo la conducción de la fiscal Sofía Patat, se apoyó de manera determinante en la tecnología. El equipo investigativo realizó un exhaustivo entrecruzamiento de cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, lo que permitió trazar la ruta de escape de los delincuentes. Gracias a este análisis, se logró individualizar el vehículo utilizado para recoger los botines millonarios y se determinó de manera fehaciente que el sospechoso provenía de la provincia de Chaco.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía tramitó exhortos judiciales que permitieron a la Policía del Chaco irrumpir en dos fincas de los barrios Carpincho Macho y Villa Río Negro, en la capital chaqueña. Uno de los domicilios allanados pertenecía a la expareja e hijos del principal sospechoso, un lugar que el investigado frecuentaba de manera intermitente.

Los resultados de las requisas fueron contundentes. En total, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar: una suma aproximada de 3 millones de pesos argentinos y casi 10.000 dólares estadounidenses (específicamente se detallaron $2.666.500 ARS y U$S 8.200 en uno de los reportes, sumados a otros billetes extranjeros); teléfonos celulares; prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el delincuente al momento de cometer las estafas en Entre Ríos.

A pesar del éxito en la recuperación de bienes, el principal imputado —un hombre oriundo de Chaco— no fue localizado durante los procedimientos y se encuentra actualmente en condición de prófugo. Sobre él pesa una orden de detención firme con pedido de captura, además de una solicitud de secuestro para el vehículo identificado en las filmaciones.

Alerta a la población

Desde la Policía de Entre Ríos se emitió una alerta urgente a la población, instando a los ciudadanos a proteger y educar a sus familiares adultos mayores sobre estas modalidades. Se enfatizó de manera oficial que ninguna entidad bancaria ni organismo gubernamental realiza retiros de dinero o divisas a domicilio, ni existen normativas que obliguen al cambio repentino de billetes por pérdida de valor. Ante cualquier comunicación sospechosa en líneas fijas, la recomendación oficial es clara: cortar de inmediato y llamar al 911.