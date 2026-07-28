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San Lorenzo logró una agónica victoria

Como local, San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza, por la segunda fecha del certamen. Además, Banfield le ganó a Sarmiento de Junín.

28 de julio 2026 · 21:10hs
Rodrigo Auzmendi festeja el gol de San Lorenzo.

Prensa San Lorenzo

Rodrigo Auzmendi festeja el gol de San Lorenzo.

San Lorenzo derrotó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Pedro Bidegain, por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional (LPF). El Ciclón fue superior durante gran parte del encuentro y encontró el premio sobre el final gracias al tanto de Rodrigo Auzmendi.

Desde el inicio, el conjunto azulgrana tomó la iniciativa y monopolizó la posesión de la pelota, obligando al equipo mendocino a replegarse cerca de su área. Sin embargo, las imprecisiones en los últimos metros le impidieron traducir ese dominio en situaciones claras de peligro.

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La primera aproximación importante llegó con un potente derechazo de Alexis Cuello desde afuera del área que pasó muy cerca del arco defendido por César Rigamonti. Más tarde, San Lorenzo siguió controlando el desarrollo del juego y respondió con firmeza a cada intento de reacción de Gimnasia.

La visita tuvo su mejor oportunidad antes del descanso. Ezequiel Muñoz conectó de cabeza dentro del área y Orlando Gill protagonizó una gran atajada al desviar el balón con la punta de los dedos. La pelota terminó pegando en el palo y evitó el tanto mendocino.

San Lorenzo festejó sobre el final

En el complemento, San Lorenzo volvió a golpear primero. Alejo Córdoba definió de gran manera tras enganchar la pelota en el aire, pero la acción fue invalidada por posición adelantada. Con el correr de los minutos, Gimnasia adelantó sus líneas, ganó terreno y obligó al conjunto local a defender más cerca de su arco.

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el empate, el Ciclón volvió a generar peligro. Rigamonti sostuvo a la visita con dos intervenciones decisivas: primero ante una llegada clara y luego con una notable atajada a un cabezazo que tenía destino de gol. Alexis Cuello también contó con una oportunidad, aunque su remate salió desviado.

La insistencia de San Lorenzo tuvo recompensa a los 41 minutos del segundo tiempo. Rodrigo Auzmendi apareció en el área para convertir el 1 a 0 definitivo y desatar el festejo en el Nuevo Gasómetro, dándole al equipo azulgrana tres puntos.

Banfield festejó como local

Con doblete de Tiziano Perrotta y un penal picado de Bruno Sepúlveda el Taladro se impuso por 3 a 2 sobre Sarmiento de Junín en el sur del Gran Buenos Aires. Los goles del Verde fueron convertidos por el ex-Patronato Jonathan Herrera y Junior Marabel.

San Lorenzo Gimnasia de Mendoza Banfield Torneo Clausura
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