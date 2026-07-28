En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

Desde la Libertad Avanza de Concordia impulsaron la construcción de una defensa desmontable que serviría para mitigar la inundación en cientos de familias.

En el marco de la alerta por el fenómeno de El Niño, el referente local de La Libertad Avanza Concordia, Ignacio Cabrera, difundió un video en el que destacó la necesidad de avanzar con la construcción de la Defensa Central contra las inundaciones. A través de un video explicativo, el referente libertario, Ignacio Cabrera, se refirió a la importancia de concretar la Defensa Central para la contención de las crecientes del río Uruguay, en un contexto marcado por las advertencias climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

Durante su exposición, Cabrera sostuvo que la Defensa Central contra las Inundaciones constituye “un proyecto estratégico que propone una solución permanente mediante un sistema de terraplenes, muros, barreras móviles y estaciones de bombeo, diseñado para proteger el casco histórico y la zona costera frente a crecidas extremas”.

Según explicó, la iniciativa permitiría brindar protección a más de 1.000 familias que actualmente se encuentran expuestas al riesgo de inundaciones. Asimismo, abarcaría sectores estratégicos de la ciudad como los barrios Puerto, Vélez Sarsfield, Nebel, Belgrano y Sargento Cabral, además de la Costanera y el área comercial.

Aspectos del proyecto en Concordia

Entre los aspectos destacados del proyecto, Cabrera remarcó que contempla la incorporación de barreras móviles que permitan preservar la vista y el acceso al río cuando no exista riesgo de crecientes, combinando funcionalidad con el cuidado del paisaje urbano.

“Es hora de terminar con las inundaciones en Concordia”, enfatizó el dirigente a El Concordiense, al tiempo que explicó que la obra “combina muros fijos y móviles y protegería hasta la cota 18”, ofreciendo una respuesta de largo plazo frente a uno de los problemas más recurrentes que enfrenta la ciudad.

Desde La Libertad Avanza Concordia también señalaron que la inversión necesaria para ejecutar la Defensa Central tendría un rápido recupero económico. “La inversión se recuperaría en cuatro años debido a los daños económicos que provoca la inundación”, afirmaron, al destacar la necesidad de priorizar obras de infraestructura con impacto directo sobre la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo de la ciudad por encima de gastos que consideraron innecesarios.