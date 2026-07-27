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Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Dictaron prisión preventiva para el otro sospechado de la balacera en barrio Humito que terminó con la muerte de Sebastían Ibarra.

27 de julio 2026 · 13:15hs
En el lugar se secuestraron 13 vainas servidas calibres .9 milímetros y .22

Foto gentileza Reporte 100.7.

En el lugar se secuestraron 13 vainas servidas calibres .9 milímetros y .22, no así las armas. También se recogieron declaración de testigos que coincidente en la sucesión de hechos.
Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

APF

Dictaron prisión preventiva para el otro sospechado de la balacera en barrio Humito que terminó con la muerte de Sebastían Ibarra, en Paraná. La audiencia se realizó el domingo 26 a la mañana. El sospechoso estaba internado por una lesión que recibió en los incidentes posteriores a la final de Campeonato Mundial, cuando se habría autolesionado mientras peleaba con un vecino. Está acusado del delito de Tentativa de homicidio y cumple prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1.

Laureano Dylan Agustín Sosa, imputado del delito de Homicidio en grado de tentativa por los graves incidentes que se desarrollaron en barrio Humito, en Paraná el domingo 19 tras el final del partido final del Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Como consecuencia del hecho, Sebastían Ibarra, murió por un tiro en la cabeza cuando Sosa y Elías Nahuel Monzón Rojas, salieron a la calle en calle Estado de Palestina, a metros de Cura Gil Obligado, y comenzaron a realizar disparos de arma de fuego.

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A Sosa se lo investiga por el delito de homicidio en grado de tentativa por tratar de dispararle al hermano de la víctima fatal del grave hecho, con el que se había trenzado en lucha; circunstancia en la que se habría autolesionado en el abdomen.

Por su parte, Monzón Rojas es investigado como autor de la muerte de Ibarra y de las lesiones que sufrieron Oscar Albornoz, a quien le habría ocasionado una fractura de tibia en la pierna izquierda, y a un menor de 13 años, quién también resultó lesionado en una pierna. Por estos hechos, cumple prisión preventiva en la cárcel desde el martes 21 por el plazo de 50 días.

La medida que se le impuso a Sosa, según precisaron fuentes judiciales, se adoptó por el plazo de 45 días en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. No obstante, por la lesión que sufrió en el abdomen y que ameritó su internación con cuidados intensivos en el Hospital San Martín, se dispuso que durante una semana permanezca con prisión domiciliaria para recibir los cuidados de rigor, hasta que se encuentre restablecido.

El muerto se registró en la noche de este domingo.

El muerto se registró en la noche de este domingo.

El hecho

El 19 de julio de 2026, aproximadamente a las 20, en circunstancias en que Laureano Dylan Agustín Sosa y Elías Nahuel Monzón Rojas se encontraban efectuando disparos al aíre en el patio frontal del domicilio sito en calle Estado de Palestina s/n a pocos metros de Cura Gil Obligado, en donde vive el primero de los nombrados, Luis Santiago Giménez le solicitó que deponga su actitud ya que se encontraba su hija menor junto a otras niñas, y que con dicha actitud estaba poniendo en peligro la vida de ellas y de los demás vecinos”.

Pese a ello, continuaron con su accionar, ocasión en la cual Monzón portando una arma de fuego calibre 9x19 al advertir que se acercaba Sebastián Alberto Ibarra -quién tenía un palo en la mano-, para respaldar lo solicitado por Giménez, Monzón le efectuó un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte”.

Luego continuó disparando hacía la humanidad de los vecinos que estaban en el lugar, lesionando a Oscar Albornoz, a quién le ocasionó fractura de tibia en pierna izquierda, y al menor de 13 años, quién también resultó lesionado en su pierna”.

La Fiscalía indicó que la conducta antes descripta encuadra en los delitos de Homicidio tipificada en los artículos 79, en perjuicio de Ibarra; y Tentativa de homicidio Calificada por uso de arma de fuego -dos hechos-, en perjuicio de Albornoz y el menor, atribuida en calidad de autor a Monzón; y Tentativa de homicidio en calidad de autor, endilgada a Sosa.

En el lugar se secuestraron 13 vainas servidas calibres .9 milímetros y .22, no así las armas. También se recogieron declaración de testigos que coincidente en la sucesión de hechos.

Homicidio prisión preventiva sospechoso Sebastián Ibarra
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