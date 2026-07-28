Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios

En Paraná, la propuesta está dirigida a jóvenes de 12 a 18 años y ofrece escucha, acompañamiento y actividades grupales.

28 de julio 2026 · 16:51hs
Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios.

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios.

La Municipalidad de Paraná puso en marcha un programa gratuito de acompañamiento en salud mental destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años. La propuesta funciona en los CIC II Este y CIC I La Floresta, donde se ofrecen espacios de escucha, contención y actividades grupales. La inscripción permanece abierta durante todo el año.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y la Dirección de Juventudes, luego de un relevamiento realizado en clubes y escuelas de la ciudad para identificar las principales problemáticas que atraviesan las adolescencias.

Se hará este miércoles en peatonal San Martín y aledañas, con promociones en comercios adheridos, espectáculos musicales y actividades para toda la familia

Paraná suma "Miércoles de Paseo", una iniciativa para impulsar el comercio local

Tras su éxito en calle Corrientes, Maldita Felicidad inicia su gira nacional con una función en Paraná

"Maldita Felicidad" llega a Paraná con Pablo Echarri y Paola Krum

LEER MÁS: Entre Ríos declaró la emergencia en salud mental para reforzar la atención en hospitales públicos

La subsesecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, explicó que se trata de espacios abiertos y gratuitos, a los que los jóvenes pueden incorporarse en cualquier momento del año acercándose a cualquiera de los centros comunitarios, de 7 a 18.

El programa

El programa también contempla la articulación con otras instituciones y la detección temprana de situaciones de riesgo. En esos casos, un equipo interdisciplinario realizará el acompañamiento correspondiente y, de ser necesario, coordinará intervenciones con dispositivos especializados.

Bainella destacó que la propuesta busca fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones territoriales para brindar a los adolescentes un ámbito donde puedan expresar sus experiencias, inquietudes y proyectos de vida.

Por su parte, la psicóloga y especialista en salud mental Antonela Hilardo explicó que el dispositivo fue diseñado a partir de un diagnóstico realizado durante el año pasado sobre la realidad de las juventudes de la ciudad.

La profesional señaló que el programa se basa en una perspectiva de salud mental comunitaria, con eje en la prevención, la promoción de la salud, la escucha activa y el acompañamiento, involucrando también a las familias y a las instituciones.

El equipo está integrado por dos psicólogas, un comunicador social y una trabajadora social, todos con formación en salud mental. Los adolescentes pueden asistir sin inscripción previa y, al finalizar cada encuentro, compartirán una merienda saludable.

Días y horarios

  • CIC II Este (Chaile y Roque Sáenz Peña): lunes y jueves, desde las 14.30.
  • CIC I La Floresta (El Resero y Burmeister): miércoles y jueves, desde las 14.30.

Paraná Salud mental adolescentes
Noticias relacionadas
El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

El Team Gitana saldrá a escena en el Arena Combat

Federico Lifschitz: Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre.

Federico Lifschitz: "Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre"

hernan piquin converso con uno a raiz de su llegada a parana

Hernán Piquín conversó con UNO a raíz de su llegada a Paraná

parana: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Ver comentarios

Lo último

Banco Entre Ríos presentará soluciones financieras en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario

Banco Entre Ríos presentará soluciones financieras en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario

El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteos

El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteos

River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

Ultimo Momento
Banco Entre Ríos presentará soluciones financieras en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario

Banco Entre Ríos presentará soluciones financieras en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario

El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteos

El consumo en supermercados volvió a caer en mayo y las mayores bajas fueron en bebidas y lácteos

River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

Policiales
Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Ovación
Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

River y Vélez llegaron a un acuerdo preliminar por la venta de Tobías Andrada

Los tres nombres que analiza Boca para reforzar el ataque antes del cierre del mercado de pases

Los tres nombres que analiza Boca para reforzar el ataque antes del cierre del mercado de pases

Tigre busca sellar la clasificación ante Nacional

Tigre busca sellar la clasificación ante Nacional

La provincia
Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

Entre Ríos declaró la emergencia en salud mental para reforzar la atención en hospitales públicos

Entre Ríos declaró la emergencia en salud mental para reforzar la atención en hospitales públicos

Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional

Frigerio asumió la presidencia de la Región Centro y fijó una agenda de desarrollo regional

En semáforos de Gualeguaychú, radares controlan paso en rojo y giro a la izquierda

En semáforos de Gualeguaychú, radares controlan paso en rojo y giro a la izquierda

Dejanos tu comentario