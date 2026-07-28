Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios.

En Paraná, la propuesta está dirigida a jóvenes de 12 a 18 años y ofrece escucha, acompañamiento y actividades grupales.

La Municipalidad de Paraná puso en marcha un programa gratuito de acompañamiento en salud mental destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años. La propuesta funciona en los CIC II Este y CIC I La Floresta, donde se ofrecen espacios de escucha, contención y actividades grupales. La inscripción permanece abierta durante todo el año.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y la Dirección de Juventudes, luego de un relevamiento realizado en clubes y escuelas de la ciudad para identificar las principales problemáticas que atraviesan las adolescencias.

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La subsesecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, explicó que se trata de espacios abiertos y gratuitos, a los que los jóvenes pueden incorporarse en cualquier momento del año acercándose a cualquiera de los centros comunitarios, de 7 a 18.

El programa

El programa también contempla la articulación con otras instituciones y la detección temprana de situaciones de riesgo. En esos casos, un equipo interdisciplinario realizará el acompañamiento correspondiente y, de ser necesario, coordinará intervenciones con dispositivos especializados.

Bainella destacó que la propuesta busca fortalecer el trabajo conjunto con organizaciones territoriales para brindar a los adolescentes un ámbito donde puedan expresar sus experiencias, inquietudes y proyectos de vida.

Por su parte, la psicóloga y especialista en salud mental Antonela Hilardo explicó que el dispositivo fue diseñado a partir de un diagnóstico realizado durante el año pasado sobre la realidad de las juventudes de la ciudad.

La profesional señaló que el programa se basa en una perspectiva de salud mental comunitaria, con eje en la prevención, la promoción de la salud, la escucha activa y el acompañamiento, involucrando también a las familias y a las instituciones.

El equipo está integrado por dos psicólogas, un comunicador social y una trabajadora social, todos con formación en salud mental. Los adolescentes pueden asistir sin inscripción previa y, al finalizar cada encuentro, compartirán una merienda saludable.

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