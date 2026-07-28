Etchevehere y Grenón irán a juicio por la venta de inmuebles de SAER

La justicia elevó a juicio a los Etchevehere y Grenón. La Fiscalía sostiene que las ventas descapitalizaron a la empresa editora de El Diario.

La Justicia elevó a juicio la causa Etchevehere y Grenón por la presunta maniobra con inmuebles de SAER.

La Justicia de Entre Ríos elevó a juicio oral la causa por presunta estafa contra integrantes de la familia Etchevehere y empresarios vinculados a una serie de operaciones inmobiliarias que, según la acusación fiscal, provocaron el vaciamiento patrimonial de la Sociedad Anónima de Entre Ríos (SAER), editora de El Diario.

La decisión fue adoptada por el juez de Transición Pablo Nicolás Zoff, quien dispuso la remisión de la causa iniciada en 2013 tras una denuncia presentada por Dolores Etchevehere. En el expediente están imputados la matriarca Leonor María Magdalena Barbero Marcial; sus hijos Luis Miguel, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere; además de los empresarios Walter y Viviana Grenón.

La investigación sostiene que entre 2011 y 2015 se ejecutó una maniobra destinada a desprender a SAER de gran parte de su patrimonio inmobiliario mediante ventas a sociedades vinculadas con los propios acusados, lo que habría dejado a la empresa sin bienes suficientes para garantizar sus obligaciones comerciales, financieras y fiscales.

Decena de inmuebles

El eje del expediente son más de una decena de inmuebles ubicados en distintas ciudades entrerrianas. En Paraná figuran propiedades sobre Urquiza 1036, 1050 y el edificio de Urquiza 1119/23, del que fueron vendidos el subsuelo, la planta baja y los dos primeros pisos. También aparecen inmuebles en 25 de Junio 19, 25 de Junio 33 y un lote sobre esa misma calle.

La nómina incluye además un edificio de Buenos Aires 11 y otro en Tratado del Pilar 526, ambos en la capital provincial. Fuera de Paraná, la acusación comprende un inmueble en Camoirano 63, de Victoria; otro en Caseros 989, de Nogoyá; y dos propiedades ubicadas sobre calle Etchevehere, en Diamante.

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Según la imputación, esos inmuebles fueron transferidos a las firmas Arroyo Ubajay S.A., Nexfin S.A. y Construcciones del Paraná S.A., empresas que tenían vínculos societarios con algunos de los imputados. La Fiscalía sostiene que quienes aprobaron las ventas desde el directorio de SAER también integraban las sociedades compradoras, por lo que habrían actuado en beneficio propio.

La acusación agrega que el dinero obtenido por esas operaciones fue distribuido entre integrantes de la familia Etchevehere y la Asociación Mutual Unión Solidaria, vinculada a Walter Grenón, para cancelar supuestas deudas de SAER, en detrimento de otros acreedores.

La maniobra, siempre según la hipótesis fiscal, continuó con otros inmuebles ubicados en Pedro Zanni y en la esquina de Buenos Aires y Urquiza, en Paraná. Esas propiedades fueron utilizadas como garantía de préstamos otorgados por la Asociación Mutual 10 de Abril y luego quedaron alcanzadas por acciones judiciales de escrituración. Para la Fiscalía, además, fueron comprometidas por valores inferiores a los de mercado y por debajo de una tasación realizada para la propia empresa.

Con la elevación a juicio oral, el Ministerio Público Fiscal buscará demostrar que todas estas operaciones formaron parte de un plan para descapitalizar deliberadamente a SAER, favorecer a las sociedades vinculadas con los imputados y perjudicar tanto a la empresa como a sus acreedores.