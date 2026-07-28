Paraná suma "Miércoles de Paseo", una iniciativa para impulsar el comercio local

La peatonal San Martín y las calles que la rodean serán escenario este miércoles 29 , de 8 a 20 , de la primera edición de "Miércoles de Paseo" , una propuesta que combinará promociones comerciales, intervenciones artísticas y actividades culturales para invitar a vecinos y visitantes a recorrer el microcentro de Paraná. La iniciativa es impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná y el Paseo del Centro , con el acompañamiento de la Municipalidad.

Al tratarse del último miércoles del mes, esta primera edición se desarrollará bajo la modalidad "Modo Feria" , con una programación especial que buscará potenciar el movimiento comercial y generar un espacio de encuentro en el corazón de la ciudad. Durante toda la jornada, los comercios adheridos ofrecerán descuentos y promociones, además de exhibir sus productos en espacios especialmente preparados sobre la vía pública.

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La agenda cultural comenzará a las 16 horas, cuando la banda Bololo y un Cuarteto de Saxos recorrerán la peatonal con presentaciones en vivo, aportando música y un clima festivo a la propuesta. La intención es que quienes se acerquen al centro no solo puedan aprovechar los beneficios comerciales, sino también disfrutar de espectáculos al aire libre mientras realizan sus compras.

Desde la organización señalaron que el objetivo es fortalecer la actividad económica local y consolidar al microcentro como un espacio de encuentro para la comunidad. En ese sentido, el subsecretario de Producción municipal, Oscar Bustamante, destacó que la iniciativa busca acompañar al sector comercial y contribuir a la preservación de las fuentes de empleo. Por su parte, Marcelo Ruggeri, referente del Paseo del Centro, sostuvo que la propuesta permitirá a los vecinos redescubrir la oferta de los comercios locales mientras disfrutan de actividades culturales.

En esta primera edición participarán más de 50 comercios de distintos rubros, entre ellos indumentaria, calzado, jugueterías, perfumerías, joyerías, librerías, ópticas, locales gastronómicos y negocios especializados, distribuidos en la peatonal San Martín y calles cercanas. La convocatoria es abierta y gratuita, con el propósito de promover el consumo local y ofrecer una experiencia diferente para quienes elijan recorrer el centro de Paraná.