El histórico conductor de Telenueve Central Claudio Rígoli celebró su boda en Lombardía. La noticia sorprendió a colegas y amigos.

Claudio Rígoli sorprendió al casarse en Italia con la abogada Elisa Comparin en una ceremonia íntima.

El periodista y conductor, de Rosario del Tala, Claudio Rígoli contrajo matrimonio con Elisa Comparin en una ceremonia íntima realizada en Italia, una noticia que sorprendió tanto a colegas como a amigos del histórico presentador de Telenueve Central.

La boda se celebró en Monte Isola, un municipio ubicado en la provincia de Brescia, en la región de Lombardía, y se mantuvo bajo absoluta reserva. La información se conoció durante la emisión del programa LAM (América), luego de que comenzaran a circular imágenes del evento en redes sociales y medios de espectáculos.

Según trascendió, además de la ceremonia formal, la pareja realizó una bendición de anillos en un entorno natural rodeado de montañas y vegetación. Del encuentro participaron únicamente algunos amigos íntimos.

Rígoli de bajo pérfil

La noticia tomó por sorpresa incluso a directivos y compañeros de Canal Nueve, quienes sólo tenían conocimiento de que el conductor se había tomado unos días de vacaciones junto a su pareja. “Claudio hizo de su reserva y discreción una fortaleza”, señalaron allegados al periodista.

Elisa Comparin, de 42 años, es abogada especializada en Derecho Penal y se desempeña como prosecretaria en la Fiscalía General ante Tribunales Orales en lo Criminal Federal, dentro del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Egresó de la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral. Desde 2019 trabaja en el ámbito judicial federal.

Rígoli, oriundo de la ciudad de Rosario del Tala, ha mantenido históricamente un perfil muy bajo respecto de su vida privada. Incluso amigos cercanos, como el periodista Esteban Mirol, reconocieron haberse enterado del casamiento a través de la televisión.

De acuerdo con versiones difundidas en programas de espectáculos, la relación entre Rígoli y Comparin habría comenzado en 2023 y se desarrolló siempre lejos de la exposición mediática, hasta este sorpresivo paso que selló la unión de la pareja en Italia.