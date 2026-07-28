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Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente

El lateral izquierdo de la Selección de España mostró el proceso del tatoo que se hizo del entrenador con la Copa del Mundo ganada este año.

28 de julio 2026 · 22:03hs
Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente.

Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente.

Marc Cucurella fue uno de los jugadores destacados de la Selección de España que se consagró campeona del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El lateral izquierdo, que antes de iniciar el certamen selló su llegada a Real Madrid, cumplió con su promesa por obtener el título y se realizó un curioso tatuaje.

El ya exfutbolista de Chelsea, donde compartió plantel con Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, había prometido que, en caso de ganar la final ante Argentina, se tatuaría a su entreandor Luis de la Fuente.

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"Si ganamos el Mundial me tatúo la cara de Luis de la Fuente. Pequeñito, pero creo que es un buen recuerdo. El sitio habría que pensarlo. Yo firmo el tatuaje, luego habría que mirar el sitio y dónde", afirmó en diálogo con El Partidazo de COPE.

Marc Cucurella cumplió su promesa y se tatuó a Luis de la Fuente

A poco más de una semana de haber alzado el trofeo, lo hizo realidad. "Las promesas se cumplen", posteó Cucurella en sus redes sociales previo a el procedimiento y, horas más tarde, lo concretó: "Promesa cumplida", subió junto a la foto del tatoo, con la figura del director técnico con la Copa del Mundo y detrás el logo del Mundial 2026 en la cara posterior de su brazo izquierdo.

Marc Cucurella promesa España Mundial
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