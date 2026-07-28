Argentinos goleó a Estudiantes (RC) y tiene puntaje perfecto en el Clausura

Argentinos le ganó al León del Imperio por 3-0 por los tantos de Gastón Verón, Matías Giménez Rojas y Hernán López Muñóz en el Estadio Diego Maradona.

Argentinos Juniors le ganó 3-0 a Estudiantes de Río Cuarto, en La Paternal, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Con este resultado, el Bicho suma seis puntos en la la Zona B e igualó la línea de Independiente Rivadavia como líder de la Tabla Anual con 35 unidades.