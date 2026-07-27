Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Un cuerpo sin vida fue hallado durante la noche de este lunes en la zona costera de Campichuelo, en el departamento Uruguay. Investigan las causas de la muerte.

Un cuerpo sin vida fue hallado durante la noche de este lunes en la zona costera de Campichuelo, en el departamento Uruguay, en un procedimiento realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina. De acuerdo con la información preliminar, el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición al momento del hallazgo.

Si bien las causas del fallecimiento aún no fueron determinadas, una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que la víctima habría muerto por ahogamiento.

El hecho fue reportado a las autoridades poco antes de las 22 horas, tras lo cual se desplegó un operativo en el lugar para preservar la escena y realizar las actuaciones correspondientes. Posteriormente, el cuerpo será trasladado para la realización de la autopsia, pericia que permitirá establecer la identidad de la persona y determinar las causas y circunstancias de la muerte.

La investigación continúa en curso y se espera que, una vez finalizados los estudios forenses, las autoridades brinden información oficial sobre este hecho, indicó La Pirámide.