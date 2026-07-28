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El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados para capacitar a personas mayores en herramientas digitales.

28 de julio 2026 · 18:35hs
El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados.

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados.

El Gobierno de Entre Ríos abrió las inscripciones para una nueva edición del programa Mayores Conectados, una propuesta gratuita que brinda herramientas prácticas para que las personas mayores puedan desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en el uso de tecnología.

LEER MÁS: Entre Ríos avanza con nuevos controles y digitaliza el Estado

Detalles del programa del Gobierno de Entre Ríos

La propuesta es organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia y Tecnología de Entre Ríos, junto al Banco Entre Ríos y a la Caja de Jubilaciones de la Provincia.

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La propuesta brinda herramientas prácticas para que los participantes aprendan, paso a paso, a usar Home Banking, la plataforma Mi Entre Ríos, acceder al recibo digital de haberes, realizar trámites online y prevenir estafas virtuales.

Las capacitaciones se desarrollarán en un formato dinámico y participativo, con acompañamiento personalizado y contenidos adaptados a las necesidades de las personas mayores, promoviendo su inclusión digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías.

Los encuentros comenzarán el 4 de agosto y se realizarán durante cuatro jornadas, de 10 a 12, en el Mirador TEC, ubicado en Gregoria Matorras 859, en la ciudad de Paraná.

Más datos del programa

Ya son más de 3.500 los adultos mayores capacitados a través de este programa. La participación es libre y gratuita pero con cupos limitados. Las personas interesadas podrán inscribirse de manera presencial en Andrés Pazos 127 o comunicándose al 343 6230099.

A través de esta iniciativa, el Gobierno de Entre Ríos continúa impulsando políticas de inclusión digital que acercan la tecnología a todos los entrerrianos, promoviendo el acceso a herramientas que favorecen una mayor autonomía y una participación plena en la sociedad digital.

Gobierno de Entre Ríos inscripciones programa Mayores Conectados
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