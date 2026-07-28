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Reforma previsional: vallaron la Casa de Gobierno de cara a la sesión de este miércoles

La Policía de Entre Ríos colocó un vallado perimetral en la Casa de Gobierno donde este miércoles tratará el despacho de mayoría de la reforma previsional.

28 de julio 2026 · 22:39hs
Vallaron la Casa de Gobierno de cara a la sesión de este miércoles donde se tratará la reforma previsional. 

AIM

Vallaron la Casa de Gobierno de cara a la sesión de este miércoles donde se tratará la reforma previsional. 

Efectivos de la Policía de Entre Ríos trabajaron durante la tarde de este martes en el armado de las vallas frente a Casa de Gobierno, en un dispositivo que anticipa una jornada de fuerte tensión para la sesión de este miércoles donde se tratará la reforma previsional en la Cámara de Diputados.

LEER MÁS: Agmer, con carpas, protesta contra la reforma previsional

Sobre el vallado en Casa de Gobierno

La medida se replica en el antecedente de lo ocurrido durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, oportunidad en la que se registraron forcejeos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad durante el desarrollo de la sesión, señala AIM.

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El proyecto tomó estado parlamentario el miércoles pasado y se trató por la tarde y en la mañana del jueves. Esta semana se aprobaría sin modificaciones 

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Los gremios estatales y docentes —entre ellos Agmer, ATE y Amet, nucleados en la Multisectorial— se movilizarán este miércoles hacia Casa Gris en rechazo al proyecto, que consideran un ajuste sobre el sistema previsional que administra la Caja de Jubilaciones.

Según se informó, la convocatoria se suma al rechazo expresado por bloques de la oposición, que ya adelantaron que fundamentarán su voto negativo durante el debate.

La sesión de este miércoles, prevista para las 11, definirá la suerte de la iniciativa que ingresó sin modificaciones respecto de su media sanción en el Senado y que, según el oficialismo, cuenta con los votos necesarios para su aprobación.

Reforma previsional Casa de Gobierno sesión
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