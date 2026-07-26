Federico Lifschitz: "Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre".

Tras una destacada trayectoria en el Automovilismo Nacional, Federico Lifschitz contó por qué eligió otra vida y qué lugar ocupa hoy la pasión por las carreras.

Con 44 años, el expiloto paranaense Federico Lifschitz dejó atrás las pistas para dedicarse a los negocios, sin perder su pasión por el automovilismo . Campeón del Top Race Series en 2011, en el ciclo de entrevistas UNO a UNO repasó su trayectoria, explicó por qué eligió retirarse y reflexionó sobre su presente junto a su familia.

Federico Lifschitz comenzó su camino en el karting cuando apenas era un niño y, con el paso de los años, fue construyendo una carrera que lo llevó a competir en las principales categorías del automovilismo argentino. La consagración llegó en 2011, cuando obtuvo el campeonato del Top Race Series, aunque para entonces ya venía atravesando un proceso interno que lo acercaba cada vez más al final de su etapa deportiva.

Una decisión que cambió el rumbo

Detrás de los resultados y los podios había una rutina exigente, marcada por los viajes constantes y múltiples responsabilidades. No solo debía correr: también administraba el equipo, conseguía auspiciantes y participaba de cada aspecto de la estructura. Aquella dinámica, reconoce, le permitió crecer profesionalmente, pero también le hizo perder momentos personales que con el tiempo adquirieron otro valor.

La muerte de su abuelo mientras él se encontraba compitiendo fue uno de los hechos que terminó de modificar su manera de ver las cosas. Con los años entendió que el deporte le había dado muchísimo, aunque también le había exigido resignar instantes familiares que hoy considera irremplazables.

"No pude estar acompañando a mi familia. En ese momento elegí seguir corriendo y, con los años, entendí que hubiese preferido hacer lo contrario. Hay decisiones que uno toma siendo joven y después las mira desde otro lugar", reflexionó.

En 2006 decidió alejarse del Turismo Carretera para incorporarse a la empresa familiar. Sin embargo, todavía sentía que tenía una cuenta pendiente con el automovilismo. Regresó en 2010 para disputar el Top Race Junior, donde pudo vivir la experiencia desde otro lugar, concentrado únicamente en conducir. Dos años después, ya con el título bajo el brazo y el nacimiento de su primera hija en el horizonte, sintió que era el momento indicado para cerrar definitivamente ese capítulo.

El legado que le dejó el deporte

Aunque hace más de una década que dejó de competir, Lifschitz sostiene que gran parte de lo que aplica en su actividad empresarial nació durante aquellos años en los boxes.

El automovilismo, asegura, le enseñó a conducir grupos de trabajo, a negociar, a asumir riesgos y a entender que los errores también forman parte del crecimiento. Esa experiencia terminó siendo una verdadera escuela que hoy vuelca en cada uno de sus emprendimientos.

"El automovilismo me enseñó muchísimo más que manejar un auto. Aprendí a trabajar con personas, a liderar equipos, a negociar, a equivocarme, a invertir y también a perder. Todo eso hoy lo aplico en mi trabajo", sostuvo el paranaense.

Actualmente se dedica a la comercialización de vehículos y al desarrollo inmobiliario, un ámbito en el que encontró una nueva motivación. Más allá del negocio, disfruta especialmente del vínculo cotidiano con las personas, convencido de que las relaciones humanas son el principal capital de cualquier proyecto.

Esa filosofía también se refleja en su agencia de autos, donde buscó generar un espacio diferente. Allí no todo gira alrededor de una operación comercial: muchas veces las conversaciones continúan alrededor de una parrilla, compartiendo un almuerzo o un café con clientes y amigos.

Federico Lifschitz: "Lo más importante son los recuerdos que quedan para siempre".

La pasión sigue, pero desde otro lugar

Aunque continúa siguiendo la Fórmula 1, especialmente desde la llegada de Franco Colapinto a la máxima categoría, reconoce que el automovilismo argentino ya no le genera el mismo entusiasmo.

Considera que el deporte evolucionó desde el punto de vista técnico, pero también perdió parte de aquella esencia que lo caracterizaba décadas atrás. Recuerda con nostalgia las peñas, los pequeños talleres y el clima de camaradería que se respiraba en los circuitos, muy distinto al escenario altamente profesionalizado que observa en la actualidad.

Respecto de Colapinto, destaca que representa mucho más que un piloto argentino en la Fórmula 1. Cree que puede convertirse en la puerta de entrada para nuevas generaciones de jóvenes que sueñan con llegar a Europa y competir al máximo nivel.

Además reveló que siguió de cerca sus primeros pasos cuando todavía era adolescente y que ya entonces quienes lo rodeaban advertían que tenía condiciones excepcionales para llegar lejos.

"Ya se veía que tenía condiciones. Después hacen falta muchas cosas para llegar a la Fórmula 1, pero talento nunca le faltó. Hoy está demostrando que sabe correr y competir al máximo nivel", recordó.

Una vida donde la prioridad es la familia

Hoy las prioridades son otras. Padre de tres hijas, Lifschitz disfruta de una rutina muy distinta a la que imponía el calendario del automovilismo. Los fines de semana ya no transcurren entre boxes y autódromos, sino compartiendo tiempo con su familia, viajando o disfrutando del río, un lugar que forma parte de su historia desde la infancia.

Criado entre embarcaciones y actividades náuticas, reconoce que el Paraná sigue siendo uno de sus refugios preferidos. También le apasionan las escapadas a la naturaleza y las experiencias fuera de lo habitual, como el viaje que realizó este año junto a sus hijas para recorrer los Esteros del Iberá y nadar a caballo en Corrientes, una aventura que todos recuerdan como una de las mejores vividas en familia.

Aunque sus hijas conocen su pasado como piloto, el automovilismo ocupa hoy un lugar mucho más discreto dentro de su vida. No hay vitrinas repletas de trofeos ni una casa convertida en museo. Apenas conserva algunos recuerdos y un libro que un amigo le regaló con imágenes de aquella etapa.

Lejos de las pistas, Federico Lifschitz encontró otra velocidad. La adrenalina ya no pasa por acelerar un auto de competición, sino por emprender nuevos proyectos, generar vínculos y construir recuerdos junto a quienes más quiere. Para él, después de tantos kilómetros recorridos, el verdadero triunfo ya no se mide con una bandera a cuadros, sino con el tiempo compartido.