La empresa UTE SAEM-IT Net presentó la propuesta económica más alta y superó por 17,2 puntos a la segunda oferta de la licitación.

Una empresa ofreció un canon del 50% para operar el estacionamiento medido de Paraná.

La apertura de las ofertas económicas de la licitación para la concesión del Sistema de Estacionamiento Medido de Paraná marcó una diferencia significativa entre los cuatro oferentes habilitados. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por SAEM S.A. e IT Net S.A. presentó la propuesta más elevada al ofrecer un canon del 50% sobre la recaudación del servicio, un porcentaje que superó en 17,2 puntos a la segunda mejor oferta.

La apertura del Sobre Nº 2 permitió conocer las propuestas económicas de las empresas que habían superado la evaluación técnica realizada previamente por la Comisión Evaluadora. El proceso licitatorio tiene como objetivo adjudicar la prestación integral del sistema de estacionamiento medido de la capital entrerriana, incluyendo la provisión de la plataforma tecnológica, las aplicaciones para usuarios e inspectores, el equipamiento operativo, la atención al público y la administración diaria del servicio.

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Desde el municipio señalaron que el nuevo esquema apunta a modernizar el sistema vigente mediante la incorporación de herramientas digitales que permitan optimizar el control, mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la experiencia de los usuarios.

La oferta más alta

La propuesta presentada por la UTE SAEM S.A.–IT Net S.A. fue la de mayor impacto económico al comprometer un canon equivalente al 50% de la recaudación que genere el servicio.

En segundo lugar quedó Electromecánica Tacuar S.R.L., con una oferta del 32,8%, mientras que Boldt Tech S.A. propuso un canon del 30%. La cuarta oferta correspondió a Tránsito Rosario S.A., que presentó un canon del 20%.

La diferencia entre la propuesta ganadora en términos económicos y la segunda oferta fue de 17,2 puntos porcentuales, una brecha que modificó el escenario planteado tras la evaluación técnica.

Evaluación previa

Antes de la apertura de las ofertas económicas, la Comisión Evaluadora había analizado la documentación técnica presentada por las empresas interesadas y determinó que cuatro oferentes cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

De acuerdo con fuentes del proceso, la evaluación técnica mostró un escenario de marcada paridad entre las empresas finalistas, con puntajes muy similares y diferencias reducidas en los distintos criterios de valoración.

Esa situación cambió con la apertura del Sobre Nº 2, donde la propuesta económica de la UTE SAEM–IT Net tomó una amplia ventaja sobre el resto de los competidores.

Alcance de las propuestas

Tres de las cuatro ofertas —las presentadas por la UTE SAEM–IT Net, Electromecánica Tacuar y Boldt Tech— incluyen, además del desarrollo y operación del software, la instalación de un local de atención al público y la incorporación del personal que actualmente presta funciones en el sistema de estacionamiento medido.

En cambio, la propuesta de Tránsito Rosario S.A. contempla la provisión del software y del local de atención, pero no prevé la continuidad del personal que hoy se desempeña en el servicio.

Próximos pasos

Concluida la apertura de las ofertas económicas, la Comisión Evaluadora iniciará el análisis integral previsto en el pliego licitatorio. Para ello deberá ponderar en conjunto los antecedentes de cada oferente, los resultados de la evaluación técnica y las propuestas económicas.

Ese dictamen será elevado al Departamento Ejecutivo Municipal, que tendrá la responsabilidad de definir la adjudicación de la concesión del Sistema de Estacionamiento Medido de Paraná.

La futura empresa concesionaria será la encargada de implementar un esquema renovado de gestión del estacionamiento medido, con una mayor incorporación de tecnología y herramientas digitales para la administración del servicio en la ciudad.