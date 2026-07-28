Uno Entre Rios | La Provincia | Empresa

Una empresa ofreció un canon del 50% para operar el estacionamiento medido de Paraná

La empresa UTE SAEM-IT Net presentó la propuesta económica más alta y superó por 17,2 puntos a la segunda oferta de la licitación.

28 de julio 2026 · 17:43hs
Una empresa ofreció un canon del 50% para operar el estacionamiento medido de Paraná.

Una empresa ofreció un canon del 50% para operar el estacionamiento medido de Paraná.

La apertura de las ofertas económicas de la licitación para la concesión del Sistema de Estacionamiento Medido de Paraná marcó una diferencia significativa entre los cuatro oferentes habilitados. La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por SAEM S.A. e IT Net S.A. presentó la propuesta más elevada al ofrecer un canon del 50% sobre la recaudación del servicio, un porcentaje que superó en 17,2 puntos a la segunda mejor oferta.

La apertura del Sobre Nº 2 permitió conocer las propuestas económicas de las empresas que habían superado la evaluación técnica realizada previamente por la Comisión Evaluadora. El proceso licitatorio tiene como objetivo adjudicar la prestación integral del sistema de estacionamiento medido de la capital entrerriana, incluyendo la provisión de la plataforma tecnológica, las aplicaciones para usuarios e inspectores, el equipamiento operativo, la atención al público y la administración diaria del servicio.

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos.

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez.

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

Desde el municipio señalaron que el nuevo esquema apunta a modernizar el sistema vigente mediante la incorporación de herramientas digitales que permitan optimizar el control, mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar la experiencia de los usuarios.

La oferta más alta

La propuesta presentada por la UTE SAEM S.A.–IT Net S.A. fue la de mayor impacto económico al comprometer un canon equivalente al 50% de la recaudación que genere el servicio.

En segundo lugar quedó Electromecánica Tacuar S.R.L., con una oferta del 32,8%, mientras que Boldt Tech S.A. propuso un canon del 30%. La cuarta oferta correspondió a Tránsito Rosario S.A., que presentó un canon del 20%.

La diferencia entre la propuesta ganadora en términos económicos y la segunda oferta fue de 17,2 puntos porcentuales, una brecha que modificó el escenario planteado tras la evaluación técnica.

Evaluación previa

Antes de la apertura de las ofertas económicas, la Comisión Evaluadora había analizado la documentación técnica presentada por las empresas interesadas y determinó que cuatro oferentes cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones.

De acuerdo con fuentes del proceso, la evaluación técnica mostró un escenario de marcada paridad entre las empresas finalistas, con puntajes muy similares y diferencias reducidas en los distintos criterios de valoración.

Esa situación cambió con la apertura del Sobre Nº 2, donde la propuesta económica de la UTE SAEM–IT Net tomó una amplia ventaja sobre el resto de los competidores.

Alcance de las propuestas

Tres de las cuatro ofertas —las presentadas por la UTE SAEM–IT Net, Electromecánica Tacuar y Boldt Tech— incluyen, además del desarrollo y operación del software, la instalación de un local de atención al público y la incorporación del personal que actualmente presta funciones en el sistema de estacionamiento medido.

En cambio, la propuesta de Tránsito Rosario S.A. contempla la provisión del software y del local de atención, pero no prevé la continuidad del personal que hoy se desempeña en el servicio.

Próximos pasos

Concluida la apertura de las ofertas económicas, la Comisión Evaluadora iniciará el análisis integral previsto en el pliego licitatorio. Para ello deberá ponderar en conjunto los antecedentes de cada oferente, los resultados de la evaluación técnica y las propuestas económicas.

Ese dictamen será elevado al Departamento Ejecutivo Municipal, que tendrá la responsabilidad de definir la adjudicación de la concesión del Sistema de Estacionamiento Medido de Paraná.

La futura empresa concesionaria será la encargada de implementar un esquema renovado de gestión del estacionamiento medido, con una mayor incorporación de tecnología y herramientas digitales para la administración del servicio en la ciudad.

Empresa Estacionamiento Medido Paraná
Noticias relacionadas
La zona baja de la costanera de Concordia ya quedó cubierta de agua.

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados.

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios.

Paraná abrió espacios gratuitos de contención y salud mental para adolescentes en dos centros comunitarios

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio.

La Municipalidad de Paraná otorgará un aumento salarial del 4% a los empleados con los haberes de julio

Ver comentarios

Lo último

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

Ultimo Momento
Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados

Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser solo de verano

Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser "solo de verano"

Policiales
Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Campichuelo: hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Homicidio de barrio Humito: dictan prisión preventiva para otro sospechoso

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Ovación
Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser solo de verano

Canotaje en el CAE: una disciplina que dejó de ser "solo de verano"

En Echagüe están listas para el inicio del Torneo Regional del Litoral Femenino

En Echagüe están listas para el inicio del Torneo Regional del Litoral Femenino

En Boca analizan jugar ante Estudiantes fuera de La Bombonera por el mal estado del césped

En Boca analizan jugar ante Estudiantes fuera de La Bombonera por el mal estado del césped

Estudiantes renovó sus autoridades y ratificó el rumbo institucional en su Asamblea Anual

Estudiantes renovó sus autoridades y ratificó el rumbo institucional en su Asamblea Anual

Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

Entre Ríos sumó 10 medallas en el Campeonato Nacional U23 de Atletismo

La provincia
Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

La Municipalidad de Paraná declaró tres días de duelo por el fallecimiento del concejal Darío Báez

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

En Concordia proponen una medida de contención contra inundaciones

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados

El Gobierno de Entre Ríos abre las inscripciones para el programa Mayores Conectados

Una empresa ofreció un canon del 50% para operar el estacionamiento medido de Paraná

Una empresa ofreció un canon del 50% para operar el estacionamiento medido de Paraná

Dejanos tu comentario