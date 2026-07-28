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Rosario Central y Racing igualaron por el Torneo Clausura

Después de un entretenido primer tiempo y un mal complemento, Central y la Academia empataron 0-0 en Rosario.

28 de julio 2026 · 23:21hs
Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Leo Vincenti

Ángel Di María intenta superar la doble marca durante el partido entre Central y Racing.

Rosario Central igualó sin goles con Racing este martes por la segunda jornada del Torneo Clausura en el estadio Gigante de Arroyito. Fue un encuentro con altibajos en el que el local estuvo más cerca, pero no pudo quebrar la última línea de la Academia de Avellaneda.

El comienzo fue friccionado y con imprecisiones. Aunque pasados los primeros diez minutos, el local tuvo más posesión y producto de su buen trato de pelota metió en su campo a su rival.

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Racing comenzó a salir y respondió con una rápida contra en la que Lautaro Díaz quedó mano a mano que Conan Ledesma, pero su remate fue desviado.

El partido se abrió y Central respondió con un ataque de Jáminton Campaz que tras dejar un hombre en el camino disparó al arco y Facundo Cambeses le ahogó el grito.

Aunque la más clara fue para Racing con un tiro de Santiago Solari que reventó el travesaño.

En el tramo final de la primera mitad el Canalla volvió a estar más cerca y Nazareno Colombo desvió en la línea un centro venenoso de Giovanni Cantizano.

En el complemento el equipo de Jorge Almirón estuvo cerca de abrir el marcador con un tanto de taco de Facundo Mallo, pero fue anulado por posición adelantada previa de Ignacio Ovando.

Luego el cotejo entró en una meseta y perdió el ritmo. Ambos equipos perdieron lucidez y no hubo peligro en las áreas. Tampoco alcanzó del lado de Central el ingreso de Franco Cervi (a los 71 minutos), quien volvió al club luego de once años.

Con este empate Racing quedó segundo en la Zona B con 4 puntos. En el arranque venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima La Plata. Rosario Central es undécimo y sumó su primer punto luego de su debut con derrota 2-1 ante el campeón, Belgrano.

Lo que sigue para Racing y Central

En la próxima fecha, Racing recibirá a Tigre este sábado desde las 20.30, mientras que Rosario Central visitará a River Plate el domingo a partir de las 19.15.

Central Racing Torneo Clausura Rosario
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