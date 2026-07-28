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Tigre perdió con Nacional, pero igual se clasificó a los octavos de final

Tigre avanzó a la siguiente ronda gracias al 3-0 de la ida. En la próxima instancia de la Sudamericana espera Montevideo City Torque.

28 de julio 2026 · 21:13hs
Tigre perdió pero pasó de fase.

Tigre perdió pero pasó de fase.

Tigre recibió a Nacional en Victoria con la serie encaminada tras el 3-0 conseguido en Montevideo. El Matador sufrió y perdió 2-1 en su casa, pero igual logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde espera Montevideo City Torque.

Lo que dejó el pasaje de Tigre

El Bolso encontró el 1-0 a los 11 minutos. Gonzalo Pity Martínez quiso jugar hacia atrás con su pierna menos hábil, la derecha, pero le dejó servido el balón a Maximiliano Gómez. El delantero se perfiló y sacó un remate que dejó sin opciones al arquero Felipe Zenobio.

Tras ganar con autoridad en Uruguay, Tigre buscará concretar su pase a la siguiente instancia.

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A los 22 minutos, el elenco uruguayo estuvo cerca de establecer el 2-0. Tras un tiro de esquina desde la derecha, Agustín Rogel se elevó y cabeceó, pero, cuando parecía que la pelota iba a ingresar al arco, apareció Ignacio Russo con una pirueta salvadora para evitar una nueva caída de su valla.

Sobre la media hora de juego, Nacional marcó el 2-0 por medio de Maximiliano Silvera. Pese a que la jugada fue anulada por fuera de juego, el VAR constató que el atacante se encontraba habilitado cuando conectó un centro desde la derecha y venció la resistencia de Zenobio.

Luego de unos primeros 45 minutos en los que el conjunto uruguayo dominó el trámite, el árbitro Flavio De Souza de Brasil le dio un respiro a Tigre cuando hizo sonar su silbato para mandar a los equipos al descanso.

En el inicio del complemento, el Matador logró contener los embates rivales. Con el Pity Martínez como estandarte, el local pudo alejar el peligro de su arco.

A los 64 minutos, Martínez puso una pelota filtrada para Nacho Russo, este efectuó un remate desviado que encontró a Santiago López abajo del arco y mandó el balón a la red con un toque. Sin embargo, el tanto no sumó al marcador, ya que se encontraba en fuera de juego. Poco tiempo después, el ex jugador de Independiente quedó de cara al gol cuando le ganó a Rogel, pero definió desviado.

A los 81, finalmente, se le dio el gol a Santi López. El lateral Nahuel Banegas condució y metió un gran pase filtrado para el número 22, que quedó mano a mano con Alexis Martín Arias y definió con tranquilidad para poner el 2-1 en el partido y el 4-2 en el global.

Tigre Nacional octavos Copa Sudamericana
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