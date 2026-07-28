Comenzó el pago del subsidio provincial para trabajadores de Granja Tres Arroyos.

Los primeros 42 empleados ya cobraron el subsidio de 200.000 pesos. El beneficio seguirá acreditándose en forma gradual durante las próximas semanas.

Los primeros 42 trabajadores del frigorífico Granja Tres Arroyos, de Concepción del Uruguay, comenzaron a cobrar el subsidio provincial de 200.000 pesos destinado a los empleados afectados por la crisis que atraviesa la empresa.

La acreditación se concretó el pasado viernes y forma parte de las medidas implementadas por el Gobierno provincial para brindar asistencia económica a los trabajadores. Desde el Sindicato de la Alimentación indicaron que el proceso continuará de manera gradual, con un ritmo estimado de entre 60 y 100 beneficios por semana, hasta alcanzar a todos los empleados que reúnan los requisitos establecidos.

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En ese marco, el gremio anunció que en los próximos días realizará un relevamiento para identificar a los trabajadores que aún no completaron la documentación necesaria para acceder al subsidio, con el objetivo de regularizar esos trámites y ampliar el alcance de la ayuda.

Gestiones del sindicato

Paralelamente, el sindicato informó que continúa gestionando la provisión de medicamentos recetados y la entrega de módulos alimentarios para los empleados afectados por el conflicto.

Además, la organización mantiene el reclamo ante la dirección de la empresa para que presente un plan de pago por los salarios adeudados, en medio de la crisis que atraviesa el frigorífico.