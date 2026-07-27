Paraná: robaron elementos de la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco

El robo en la escuela de Paraná se produjo durante el fin de semana. Desconocidos destrozaron cerraduras y sustrajeron útiles escolares

El robo en la escuela de Paraná se produjo durante el fin de semana. Desconocidos destrozaron cerraduras y sustrajeron útiles escolares

Un nuevo robo en la escuela Nº 181 Osvaldo Magnasco de Paraná volvió a generar preocupación en la comunidad educativa debido a la inseguridad con la que conviven a diario. El fin de semana pasado delincuentes ingresaron al establecimiento, destrozaron las cerraduras de las aberturas y sustrajeron un monitor perteneciente al carrito digital utilizado por los alumnos de nivel primario, un elemento fundamental para las actividades pedagógicas diarias.

Los delincuentes se llevaron un monitor perteneciente al carrito digital de la escuela, un recurso utilizado diariamente en las clases. Aunque el faltante dificulta el desarrollo de algunas actividades, por lo que desde la institución buscarán alternativas para no interrumpir el dictado de clases.

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Hechos reiterados

Las autoridades educativas manifestaron su preocupación por la reiteración de estos hechos delictivos y reconocieron que el personal vive con temor cada vez que ingresa a la institución.

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Se recordará que aprovechando el receso, delincuentes ingresaron al establecimiento ubicado en Avenida Almafuerte 1060, violentaron puertas y armarios, y sustrajeron equipos del programa Conectar Igualdad.

La investigación continúa para intentar identificar a los responsables del hecho delictivo.