El horóscopo para este jueves 14 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este martes 12 de agosto de 2025

El horóscopo para este miércoles 13 de agosto de 2025

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Con el dinero, no tome decisiones demasiado precipitadas. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Una escapada al campo siempre viene bien.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Gaste menos y podrá ahorrar para algún capricho. Le harán una oferta de trabajo interesante. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Va a vivir el amor intensamente. Los gastos extras pueden desestabilizar su economía. Su responsabilidad le ayudará a expandirse profesionalmente. Comenzarán a disminuir los momentos estresantes.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Vivirá maravillosos momentos románticos. No se lamente, sus finanzas mejoran. En el ámbito profesional, todo va muy bien. Al iniciar un viaje, lleve los medicamentos básicos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si no quiere sufrir un desengaño, abra los ojos. Su economía no corre peligro. Intente que no le afecten los cambios laborales. Si quiere hacer una dieta depurativa, consulte con su endocrino.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Su economía se mantiene. Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral. Sentirá un poco de ansiedad.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Pareja, familia y amigos caerán rendidos a sus encantos. Momento de dar una mayor prioridad al ahorro. Debería dar un giro a su forma de trabajar. Si no cuida su estómago las cosas se pueden complicar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Evite los ataques de mal humor, solo le traen problemas de relación. Intente ahorrar un poco, ha tenido muchos gatos. Las tensiones protagonizarán la jornada de trabajo. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Por fin un respiro económico, su pareja encuentra trabajo. En el trabajo, evite las actitudes radicales. Apúntese a alguna actividad relajante.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Está eufórico sentimentalmente; consolide esa relación. Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto. Por fin sus jefes reconocen su eficiencia. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Si tiene quejas en su relación, expóngalas. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. Muestre solidaridad con un compañero. No dé tanta importancia a sus «males» y relájese.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico.