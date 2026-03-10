Uno Entre Rios | Policiales | Motel

Murió el hombre que había sido baleado en un motel de Paraná

La víctima fue identificada como Gustavo Leonardo Lussa, oriundo de San Benito, quien había ingresado al nosocomio con una grave herida en el motel.

10 de marzo 2026 · 23:34hs
En la noche de este martes se confirmó el fallecimiento del hombre de 54 años que había sido hallado con un disparo en la cabeza dentro de un motel de la ciudad de Paraná. Se encontraba internado en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.

La víctima fue identificada como Gustavo Leonardo Lussa, oriundo de San Benito, quien había ingresado al nosocomio con una grave herida de arma de fuego en el cráneo. Según el parte médico, presentaba una hemorragia intraparenquimatosa con vuelco ventricular y compromiso del tronco cerebral, lesiones que no pudieron ser estabilizadas pese a la asistencia médica, lo que derivó en su fallecimiento.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes en el interior del hotel alojamiento Torremolinos, ubicado sobre avenida Zanni, en el extremo sur de la capital entrerriana.

Según las informaciones policiales, el hecho fue advertido alrededor de las 9 de la mañana por un empleado de mantenimiento del establecimiento, quien escuchó ruidos provenientes de una de las habitaciones y decidió acercarse para verificar qué ocurría.

Al llegar a la habitación número 10, el trabajador encontró a una mujer de 47 años, identificada como María Florencia Pisano, afuera del lugar, desnuda y envuelta en una toalla, junto a una camioneta estacionada. La mujer presentaba sangre en la boca y evidentes signos de gravedad.

Inmediatamente después, el empleado ingresó a la habitación y halló a Gustavo Leonardo Lussa, de 54 años, recostado sobre la cama con una herida de arma de fuego en la cabeza. A su lado había un arma de fuego, la cual el trabajador retiró del lugar y envolvió en una toalla antes de dar aviso a la Policía.

De acuerdo con lo informado por fuentes médicas, el hombre presenta una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda, con el proyectil alojado en la región frontal derecha.

Además, sufrió una hemorragia intraparenquimatosa con compromiso ventricular y hemorragia en el tronco cerebral. Estaba intubado, sedado y con asistencia respiratoria mecánica en estado crítico en la sala de shockroom del hospital. Pero en la noche de este martes se confirmó su muerte.

En tanto, la mujer presenta dos heridas de arma de fuego, con proyectiles alojados en la región de la fosa posterior y a nivel cervical. También registra una hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales. Se encuentra intubada, sedada y en estado crítico, internada en la Unidad de Terapia Intensiva.

Según los primeros datos de la investigación, la pareja había ingresado al motel alrededor de las 23 del domingo a bordo de una camioneta Fiat Strada blanca.

La Policía de Entre Ríos trabaja ahora para establecer las formas y circunstancias en que ambas personas resultaron lesionadas, mientras que el arma hallada en la habitación será sometida a las pericias correspondientes. Ahora se confirmó la muerte del hombre.

