Paraná será sede por primera vez de un torneo profesional femenino de padel

El certamense desarrollará del 27 al 29 de este mes en Terrazas Padel Club, de Paraná y contará con la presencia de las mejores jugadoras del país.

La ciudad de Paraná se prepara para vivir un evento deportivo histórico: por primera vez será sede de un torneo de altísimo nivel del circuito profesional femenino de padel. Se trata del AJPP Damas Gold 900 – Etapa 2, que se disputará del 27 al 29 de marzo y reunirá a algunas de las mejores jugadoras del país.

El certamen forma parte del Circuito Profesional Femenino de la AJPP y pondrá en juego 900 puntos para el ranking nacional, además de un importante premio económico de 2.150.000 pesos, lo que garantiza la presencia de destacadas parejas del pádel argentino que competirán por el título de esta segunda etapa del calendario.

La competencia se desarrollará en Terrazas Padel Club, ubicado en la intersección de División de los Andes y Maciá, en la capital entrerriana. El torneo es organizado por MG Padel, en conjunto con el club anfitrión, con el objetivo de posicionar a Paraná dentro del calendario de los grandes eventos del deporte que continúa en pleno crecimiento en todo el país.

Desde la organización destacaron que el torneo será una oportunidad única para que el público local pueda disfrutar de partidos de alto nivel técnico y competitivo, con jugadoras que integran el circuito profesional argentino. Se espera además una importante convocatoria de deportistas de distintas provincias.

Uno de los organizadores del evento, Mariano Aguirre, brindó detalles sobre la competencia que se avecina y destacó la magnitud de la convocatoria.

“Este torneo se va a llevar adelante desde el 27 al 29 de marzo. En esta oportunidad lo que traemos es el pádel profesional femenino, en la segunda etapa del Circuito Nacional de la AJPP Damas Gold 900”, explicó.

Según adelantó, el campeonato se desarrollará íntegramente en Terrazas durante tres jornadas de intensa actividad. “Todo se va a jugar acá a lo largo de tres días. La cantidad de parejas que esperamos, según lo que tenemos analizado y la convocatoria que se viene generando, va a superar las 40 parejas”, señaló.

Aguirre remarcó además que el nivel del torneo será muy alto, ya que contará con la presencia de las mejores jugadoras del país. “Ya nos confirmó su participación la número uno del ranking, que es lo más importante. Cuando viene la número uno, detrás vienen la dos, la tres, la cuatro y la cinco, porque lógicamente todas quieren pelearle el primer puesto de este 2026”, comentó.

El organizador también destacó el crecimiento que ha tenido el padel en los últimos años, especialmente desde la pandemia. “Desde ese momento hubo un furor por el pádel. Fue uno de los primeros deportes que se habilitó porque no hay contacto y desde entonces no ha parado de crecer. La verdad que Paraná no ha sido la excepción”, afirmó.

En ese sentido, explicó que en toda la provincia se han realizado importantes inversiones en infraestructura deportiva. “En Entre Ríos hay muchos clubes que han invertido en canchas e instalaciones. Aunque en Paraná todavía falta ese golpe de inversión más fuerte, porque solamente hay tres o cuatro complejos que cumplen con los requisitos que exige la Asociación de Pádel Argentino, que es la entidad que habilita este tipo de torneos”, detalló.

Dentro de ese grupo de complejos habilitados se encuentra Terrazas Padel Club, sede del campeonato. “El club cumple con todos los requisitos. El año pasado tuvimos la oportunidad de organizar dos torneos en la rama masculina, y este año apostamos a hacerlo por primera vez en Damas”, indicó.

El evento no solo buscará ofrecer espectáculo deportivo, sino también impulsar el crecimiento del pádel femenino y generar un espacio de encuentro entre jugadoras, entrenadores y aficionados de la disciplina.

Durante las tres jornadas se disputarán las distintas instancias del torneo —desde las rondas iniciales hasta semifinales y final— donde se definirá la pareja campeona de esta segunda etapa del AJPP Damas Gold 900.

Desde la organización confirmaron además que la entrada será libre y gratuita durante los tres días, por lo que invitaron al público a acercarse a disfrutar del espectáculo.

“Queremos invitar a todos a que se acerquen. Más adelante vamos a estar comunicando con mayor precisión los horarios de los partidos, la cantidad definitiva de parejas y la procedencia de las jugadoras”, adelantó Aguirre.

De esta manera, Paraná volverá a posicionarse como escenario de un evento deportivo de jerarquía nacional, consolidando su lugar dentro del calendario del pádel profesional argentino y ofreciendo a los fanáticos la posibilidad de ver en acción a las máximas exponentes del circuito femenino.

En junio será el turno de los varones en Paraná

La versión masculina del Circuito AJPP (Asociación de Jugadores Profesionales de Padel) se llevará a cabo este año el 5, 6 y 7 de junio. Será el tercer año consecutivo en Paraná, tras marcar presencia las temporadas 2024 y 2025. Será en el mismo lugar que la competencia femenina. Pero en marco es el turno de las chicas para jugar por primera vez en la capital entrerriana un certamen profesional de padel.