Horóscopo del martes 10 de marzo de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 9 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Conocerá al amor de su vida. Progresa económicamente. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. El hierro es necesario para el organismo, vigílelo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Apueste por los juegos de azar. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Etapa de mayor estabilidad económica. Si busca trabajo, debe mostrarse seguro en las entrevistas. Goza de una salud maravillosa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Ponga en práctica su nuevo sistema de ahorro. Intente concentrarse más en el trabajo, está disperso. No sea hipocondríaco, su salud es perfecta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Olvide los antiguos amores y céntrese en el presente. Mal momento para comprar o vender. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. La garganta le ocasionará algún problema leve.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Debe ceder para armonizar con la persona amada. Los negocios gozan de una gran prosperidad. Oportunidad de cambiar su rutina laboral. Observe con atención la dieta que lleva.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Exprese sus sentimientos, su pareja no es adivina. Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba. Cambie de actitud y obtendrá el apoyo de sus compañeros. Desaparecerán las angustias que le aquejan.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Vigile el presupuesto que tiene destinado al hogar. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Aparecen molestias estomacales pasajeras.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Está jugando a un juego amoroso arriesgado. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Vaya al médico, necesita un chequeo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Está presionado por los temas afectivos que debe afrontar. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. Momento profesional muy delicado. Cálmese, los nervios son muy perjudiciales para su salud.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Su relación sentimental se va consolidando. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Le harán una confidencia en el trabajo para ver si es de fiar. Administre su energía, ya que tiene tendencia al cansancio.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Ayudará económicamente a un familiar. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Hoy se sentirá relajado y feliz.