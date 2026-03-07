Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

Horóscopo del sábado 7 de marzo de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 7 de marzo de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros del Zodíaco.

7 de marzo 2026 · 10:25hs
Aries

La Luna se sitúa frente a tu signo, iluminando tu zona de parejas y socios. Es un sábado para ceder un poco el control y escuchar lo que el otro tiene para decir. Tu impulso natural se suaviza; aprovechá para negociar acuerdos o para disfrutar de una salida romántica sin discusiones.

Tauro

Libra te pide que pongas belleza en tu rutina. Es un gran sábado para organizar tu espacio de trabajo o para dedicarte a un tratamiento de belleza y bienestar. Buscás que tu cuerpo y tu entorno estén en sintonía. Un cambio en tu alimentación hoy te hará sentir mucho más liviano.

Géminis

La Luna en un signo de aire afín, tu carisma está por las nubes. Es un sábado de mucha creatividad, juegos y flirteo. Si estás soltero, es el día ideal para conocer a alguien interesante. Tu palabra hoy es seductora y elegante; vas a convencer a cualquiera con tu encanto.

Cáncer

Sentís la necesidad de que tu casa sea un refugio de paz. Es un buen sábado para redecorar, comprar flores o tener una cena familiar tranquila. Buscás limar asperezas con personas de tu círculo íntimo. El equilibrio emocional hoy viene del orden y la belleza de tu santuario privado.

Leo

Tus palabras hoy son tu mejor herramienta. Es un excelente sábado para mediaciones, charlas importantes o para escribir con gracia. Te sentís muy conectado con tus hermanos o vecinos. Un paseo corto a un lugar estéticamente agradable te renovará las ideas.

Virgo

Tras el paso de la Luna por tu signo (que te dejó un poco agotado), hoy aterrizás en temas de seguridad y autoestima. Es un sábado para darte un gusto, comprar algo de calidad o simplemente disfrutar de los placeres sensoriales. Te das cuenta de que tu valor no solo reside en lo que hacés, sino en quién sos.

Libra

La Luna está en tu signo! Te sentís renovado y con ganas de mostrar tu mejor versión al mundo. Es un sábado para priorizar tus necesidades sin sentir culpa. Tu magnetismo personal es irresistible hoy; usálo para atraer lo que deseás. Es tu momento de brillar por tu encanto natural.

Escorpio

Mientras el mundo se vuelve social, vos preferís el perfil bajo. Es un sábado para cerrar temas pendientes en soledad. Tu intuición está muy afilada sobre lo que los demás ocultan bajo sus máscaras de cortesía. Un acto de perdón silencioso hoy te liberará de una carga pesada.

Sagitario

Tu vida social se enciende. Es un gran sábado para eventos grupales, reuniones con amigos o para planificar proyectos colectivos. Te sentís atraído por personas que te aportan una visión diferente y estética de la vida. Tu optimismo hoy es contagioso y ayuda a unir al grupo.

Capricornio

Tu carrera y tus metas están bajo el foco de la Luna en Libra. Es un sábado para cuidar las formas en lo profesional. Un contacto social hoy puede ser la llave para un ascenso o reconocimiento futuro. Mostrá tu lado más diplomático y cooperativo; hoy el éxito viene de la mano de las alianzas.

Acuario

Con la Luna en un signo de aire amigo, sentís una gran expansión mental. Es un sábado ideal para estudiar arte, derecho o filosofía. Te atraen las culturas lejanas y las ideas de justicia universal. Un viaje o una noticia del extranjero te traerá mucha paz y claridad sobre tu camino.

Piscis

La Luna en Libra activa tu zona de crisis, pero de una forma mucho más llevadera. Es un gran sábado para resolver temas de dinero compartido o intimidad con una charla armoniosa. Entendés que para cambiar no hace falta el drama, sino la aceptación y el equilibrio.

