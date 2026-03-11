Concordia: condenan a ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas

Condenaron al ex tesorero de la Mutual de Músicos de Concordia a dos años y ocho meses de prisión condicional por administración fraudulenta y falsificación.

La Justicia dictó sentencia contra Carlos Alcides González, ex tesorero de la Sociedad Mutual de Músicos, en el marco de una causa por irregularidades en la administración de la entidad. El ex dirigente, quien también estuvo vinculado a la política local, evitó la prisión efectiva tras llegar a un acuerdo de juicio abreviado.

El vocal Maximiliano Larocca Rees ratificó la condena contra González por los delitos de administración fraudulenta, uso de documento público falsificado y destrucción de medios probatorios. El acuerdo fue alcanzado entre la fiscal Daniela Montangie, sobre la base de una investigación iniciada por el Dr. José Arias, y la defensa del imputado.

La pena impuesta es de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Esto implica que González no ingresará en un establecimiento penitenciario, aunque deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante un período de dos años.

Entre las condiciones fijadas por la Justicia se establece la realización de 150 horas de trabajos comunitarios y la obligación de presentarse periódicamente ante la Oficina de Medios Alternativos. Además, se dispuso la prohibición absoluta de integrar o participar en órganos de administración de asociaciones, mutuales, fundaciones u organizaciones de bien público.

La investigación judicial acreditó que en septiembre de 2023 se concretó la venta de la histórica sede de la mutual, ubicada en calle Sarmiento 563. Según el expediente, la operación se realizó a un precio significativamente menor al de mercado y mediante una asamblea considerada viciada de nulidad.

Concordia: condena para ex directivo de la Mutual de Músicos por falsificación de actas.

En el acta correspondiente se dejó constancia de una supuesta aprobación unánime por parte de los socios. Sin embargo, durante la pesquisa varios de ellos negaron haber participado de la reunión y se detectó que una de las personas consignadas como presente había fallecido antes de la fecha en que se habría realizado la asamblea.

Además, se comprobó que los directivos alteraron el libro de actas de la institución, eliminando páginas e incorporando información apócrifa. Estos elementos formaron parte de la prueba que sustentó la condena dictada en el marco del juicio abreviado.